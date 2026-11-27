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Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου, με τίτλο «metA+morphΩseis». Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 22:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Την έκθεση προλογίζουν η Ίρις Κρητικού, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, και η Εύη Προύσαλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο, δραματουργός και κριτικός θεάτρου.

Ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη σκηνική αφήγηση

Η καλλιτέχνις, με τη χαρακτηριστική εικαστική της ταυτότητα, δημιουργεί τους δικούς της τρισδιάστατους θεατρικούς κόσμους, αφήνοντας στον θεατή την αίσθηση ότι ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε εποχές βγαλμένες από το παρελθόν.

Τα έργα της συνθέτουν μια σκηνική αφήγηση τόσο ζωντανή, που μαγνητίζει τον θεατή και τον προσκαλεί να συμμετάσχει στις εναλλασσόμενες ιστορίες που εκτυλίσσονται μπροστά του. Η Μαρία Διακοδημητρίου πλάθει μια ιδιότυπη σκηνική και εικαστική διήγηση, η οποία συνομιλεί με τον θεατή σε τόπους ουτοπικούς, που εμπεριέχουν, ωστόσο, κάτι αδιαμφισβήτητα οικείο.

Η Ίρις Κρητικού αναφέρει για την έκθεση:

«Στην αριστουργηματική απεικονιστική φρεναπάτη της Μαρίας Διακοδημητρίου που εμφανώς αποτελεί το πλαστικό και εννοιολογικό άθροισμα πολυετούς έρευνας και σπουδαστικής μελέτης, η μαγική αυτή εμπειρία της ενορχηστρωμένης και θεατροποιημένης πληθωρικής οπτικής πολλαπλότητας απογειώνεται, καθώς συμπλέκεται με μια ευφυή καταβύθιση στην ιστορία της τέχνης. Καθώς συλλαμβάνεται και δομείται, αρθρώνεται και πάλλεται μέσω της επίκλησης και συνύπαρξης διαφορετικών εποχών και ηρώων, μέσω της οπτικής και απτικής επιστράτευσης και ακαταπόνητης συνδιαλλαγής διαδοχικών επεισοδίων της. Οι ψηφίδες ενός άυλου στην ολότητά του μα ωσεί παρόντος υλικού και πνευματικού ευρωπαϊκού κληροδοτήματος, εικόνες μέσα σε εικόνες γεννημένες με τον διαθλαστικό τρόπο του mise en abyme, διατρεχόμενες από μια αβίαστη διαδοχή περίτεχνων σκηνικών εικόνων που αντλούν ισότιμα από τη θεωρία, τους μεγάλους ζωγράφους και τα ετερόκλητα χρονικά επεισόδια της τέχνης, την εικονική πραγματικότητα, την ψηφιοποιημένη μυθοπλασία, την ενδελεχή αφήγηση και την κοπιώδη χειρωναξία, συνυφαίνουν νέες, γοητευτικές σκηνικές και συμβολικές εικαστικές οντότητες».

Η εικαστική δραματουργία και οι κόσμοι του μεταμοντέρνου θεάτρου

Από την πλευρά της, η Εύη Προύσαλη αναφέρει, μεταξύ άλλων, για τα έργα της καλλιτέχνιδας:

«Οι πίνακές της, μεμονωμένοι ή σε οποιαδήποτε σειρά, συγκροτούν αναμφίβολα μια δραματουργία, μια σκηνική αφήγηση, η οποία μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει ένα θεατρικό κείμενο άξιο να παρασταθεί. Η εικαστική της δραματουργία εμπεριέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μεταμοντέρνου θεάτρου όπως: εκκεντρότητα, αποσπασματικότητα, ανοικείωση, μικρο-αφηγήσεις και κυρίως διακειμενικότητα και ενδοκειμενικότητα, που αποτελούν άλλωστε και το κύριο γνώρισμα της εικαστικής της γραφής.

Εύκολα, η εικαστική της αφήγηση μετατρέπεται σε σκηνική δράση. Τα πρόσωπα των σκηνών της μοιάζουν έτοιμα να μιλήσουν, να ανοίξουν διάλογο ή έστω να μονολογήσουν, αποκαλύπτοντας το καθένα το δικό του “δράμα” προερχόμενο από τον δικό του κόσμο, σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν χωροχρονικά οι ιστορικοί χρόνοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εικαστικοί της κόσμοι συνθέτουν τη σύγχρονή μας υπερπραγματικότητα (Μπωντριγιάρ), απογυμνώνοντας ταυτοχρόνως τον υπόγειο και αιματοβαμμένο μηχανισμό που τη συγκροτεί και την (υπο)στηρίζει».

Η διαδρομή της Μαρίας Διακοδημητρίου

Η Μαρία Διακοδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Surrey, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διατέλεσε για πολλά χρόνια καθηγήτρια Εφαρμογών στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και, παράλληλα, διευθύντρια σπουδών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το 2003 άρχισε να ασχολείται με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό εντύπων και το 2005 εξέδωσε το περιοδικό «Εποχές». Έχει επίσης σπουδάσει Σκηνογραφία και Τρισδιάστατη Μακέτα.

Με κύρια υλικά το χαρτί, τα ακρυλικά χρώματα και τις πολλαπλές εκτυπώσεις, αλλά και με τη χρήση πολυμέσων, συνθέτει τρισδιάστατες, πολυεπίπεδες εικόνες, δημιουργώντας έργα εικαστικής αφήγησης.

Έχει στο ενεργητικό της οκτώ ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, σε αίθουσες τέχνης, μουσεία, ιδρύματα, θέατρα και φεστιβάλ.

Έχει ακόμη συμμετάσχει σε διεθνείς Art Fairs στην Ελβετία, την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Πληροφορίες για την έκθεση

Μαρία Διακοδημητρίου — «metA+morphΩseis»

Χώρος: Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 18:00–22:00

Διάρκεια: Έως τις 30 Δεκεμβρίου

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 12:00–15:00 και 17:00–20:00.

12:00–15:00 και 17:00–20:00. Τετάρτη και Σάββατο: 11:00–16:00.

11:00–16:00. Κυριακή και Δευτέρα: Κλειστά.

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