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Ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Κόμο-Γιουβέντους και Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς και οι αγώνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA

Στη Βαλένθια πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν του MotoGP

27 Νοεμβρίου 2026

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το αθλητικό πρόγραμμα της MagentaTV για την εβδομάδα 27/11-3/12. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 29/11 (21:00, Magenta Sport 1 League) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν, επίσης, τα ματς Βόλος Elabet-Αστέρας Aktor (28/11, 17:00, Magenta Sport 2 League), Κηφισιά Tutu Deals-Καλαμάτα (28/11, 20:00, Magenta Sport 1 League) και ΟΦΗ-Λεβαδειακός (29/11, 17:30, Magenta Sport 1 League). Ένα μεγάλο ντέρμπι έρχεται και από τα γήπεδα της Ισπανίας την Τετάρτη 2/12, με την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:30, Magenta Sport 3 League), ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Magenta Sport 4 League), για την 23η αγωνιστική της LaLiga EA Sports. Οι δύο αγώνες διεξάγονται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό τους, λόγω της συμμετοχής των τεσσάρων ομάδων στο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της LaLiga EA Sports ξεχωρίζουν τα ματς Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (28/11, 19:30, Magenta Sport 3 League), Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (28/11, 22:00, Magenta Sport 3 League) και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα (29/11, 17:15, Magenta Sport 4 League). Στη Serie A, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Τορίνο-Λάτσιο (28/11, 19:00, Magenta Sport 1 & Start), Ίντερ-Τζένοα (28/11, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K), Ρόμα-Μόντσα (29/11, 19:00, Magenta Sport 1), Κόμο-Γιουβέντους (29/11, 21:45, Magenta Sport 1) και Κάλιαρι-Μίλαν (30/11, 21:45, Magenta Sport 2 & Start) για τη 13η αγωνιστική, ενώ από τη Liga Portugal Betclic ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (29/11, 22:30, Magenta Sport 2 & Start) για τη 12η αγωνιστική.

Στο NBA, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ στις αναμετρήσεις με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (29/11, 22:30, Magenta Sport 4) και τους Ατλάντα Χοκς (2/12, 02:30, Magenta Sport 4). Από το πρόγραμμα της εβδομάδας ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νιου Γιορκ Νικς-Ατλάντα Χοκς (30/11, 01:00, Magenta Sport 5), Χιούστον Ρόκετς-Λος Άντζελες Λέικερς (1/12, 02:30, Magenta Sport 4) και Φιλαδέλφεια 76ερς-Ντένβερ Νάγκετς (3/12, 02:00, Magenta Sport 4).

Στη Βαλένθια πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν του MotoGP. Με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι ο φετινός πρωταθλητής, το ενδιαφέρον στρέφεται στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση, με τους Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι να έχουν απόσταση δύο βαθμών, αλλά και στη διεκδίκηση του τίτλου των κατασκευαστών ανάμεσα σε Aprilia και Ducati. Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου 27-29/11 θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 5, με αποκορύφωμα τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς (29/11, 14:30).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/11, 17:00) και Άρης-Ολυμπιακός (29/11, 19:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από την Premier League ξεχωρίζουν τα ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (28/11, 17:00), Έβερτον-Λίβερπουλ (29/11, 14:00), Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (29/11, 18:30), Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2/12, 22:15) και Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (2/12, 22:15). Στη Bundesliga, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς Αμβούργο-Μπάγερν (28/11, 16:30) και Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν (29/11, 20:30).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπεσίκτας (4/12, 19:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (4/12, 21:15).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 27/11-3/12:

Παρασκευή 27.11.26

15:00 Moto2 Γκραν Πρι Βαλένθια, Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:55 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, Δοκιμές, Magenta Sport 5

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας-Απόλλων Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start

21:45 Βενέτσια-Μπολόνια, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

22:00 Λεβάντε-Ρασίνγκ Σανταντέρ, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 18η Αγωνιστική, Magenta Sport 6

22:15 Μαρίτιμο-Νασιονάλ, Liga Portugal Betclic, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

22:30 Εκπομπή «Game R1», Magenta Sport 1

Σάββατο 28.11.26

00:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Προημιτελικός Γυναικών, Magenta Sport 6

02:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Προημιτελικός Ανδρών, Magenta Sport 6

09:35 Moto3 Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

10:00 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 4, 1ος Ημιτελικός Μονού, Magenta Sport 6

10:20 Moto2 Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

11:05 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

11:45 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

12:00 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 4, 2ος Ημιτελικός Μονού, Magenta Sport 6

13:40 Moto3 Γκραν Πρι Βαλένθια, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

14:00 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 4, Τελικός Διπλού, Magenta Sport 6

14:30 Πρέστον-Νόριτς, Sky Bet EFL Championship, 18η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

14:35 Moto2 Γκραν Πρι Βαλένθια, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:00 Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:45 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, Tissot Sprint, Magenta Sport 5

16:00 Φροζινόνε-Πάρμα, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:30 Εκπομπή «Pregame Βόλος Elabet-Αστέρας Aktor», Magenta Sport 2 League

17:00 Γουέστ Μπρομ-Μπρίστολ Σίτι, Sky Bet EFL Championship, 18η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

17:00 Βόλος Elabet-Αστέρας Aktor, Stoiximan Super League, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 League

17:15 Μάλαγα-Μπιλμπάο, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

18:00 ΑΠΟΕΛ-Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα, Cyprus League by Stoiximan, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

19:00 Τορίνο-Λάτσιο, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

19:30 Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

19:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά Tutu Deals-Καλαμάτα», Magenta Sport 1 League

19:45 Μάδεργουελ-Χιμπέρνιαν, William Hill Scottish Premiership, 15η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

20:00 Κηφισιά Tutu Deals-Καλαμάτα, Stoiximan Super League, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

21:45 Ίντερ-Τζένοα, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:30 Βιτόρια Γκιμαράες-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

Κυριακή 29.11.26

00:00 Washington Wizards-Orlando Magic, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

00:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Ημιτελικός Γυναικών, Magenta Sport 6

02:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Ημιτελικός Ανδρών, Magenta Sport 6

10:35 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, Warm Up, Magenta Sport 5

11:45 Moto3 Γκραν Πρι Βαλένθια, Αγώνας, Magenta Sport 5

12:00 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 4, Τελικός Μονού, Magenta Sport 6

13:00 Moto2 Γκραν Πρι Βαλένθια, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:30 Ουντινέζε-Φιορεντίνα, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

14:00 Σουόνσι-Κάρντιφ, Sky Bet EFL Championship, 18η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

14:30 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια, Αγώνας, Magenta Sport 5

15:00 Βαλένθια-Οσασούνα, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

16:00 Σασουόλο-Νάπολι, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

17:00 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», Magenta Sport 1 League

17:00 Χαρτς-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 15η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

17:15 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:30 ΟΦΗ-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

19:00 Ρόμα-Μόντσα, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 Πάφος-Άρης Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

19:30 Θέλτα-Βιγιαρεάλ, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

19:40 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

20:00 NFL RedZone, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

21:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

21:45 Κόμο-Γιουβέντους, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σεβίλη, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:30 Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & Start

22:30 Cleveland Cavaliers-Miami Heat, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

23:05 Los Angeles Chargers-New England Patriots, NFL Regular Season, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

23:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

Δευτέρα 30.11.26

01:00 New York Knicks-Atlanta Hawks, NBA Regular Season, Magenta Sport 5

01:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Τελικός Γυναικών, Magenta Sport 6

03:00 Premier Padel Tour Μεξικό, Τελικός Ανδρών, Magenta Sport 6

03:20 Cleveland Browns-Las Vegas Raiders, NFL Regular Season, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

19:30 Λέτσε-Αταλάντα, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5

21:30 Εκπομπή «Pick & Roll», Magenta Sport 4

21:45 Κάλιαρι-Μίλαν, Serie A, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & Start

22:00 Εσπανιόλ-Χετάφε, LaLiga EA Sports, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:15 Μπενφίκα-Φαμαλικάο, Liga Portugal Betclic, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:15 Κάζα Πία-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

Τρίτη 01.12.26

02:30 Houston Rockets-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

03:15 Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers, NFL Regular Season, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας-ΑΕΛ Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

Τετάρτη 02.12.26

02:30 Miami Heat-Atlanta Hawks, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

20:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 23η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

21:30 Νοβάρα-Ρεζόφ, CEV Champions League, Φάση Ομίλων, 2η Αγωνιστική Γυναικών, Magenta Sport 6

21:45 Νταντί-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 16η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

22:30 Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 23η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

Πέμπτη 03.12.26

02:00 Philadelphia 76ers-Denver Nuggets, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

19:00 Ομόνοια-Πάφος, Cyprus League by Stoiximan, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start