Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, γύρω στις 19:40, στον δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχωρούδα, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με συνέπεια να τραυματιστεί το ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους, που επέβαινε στο ένα από τα οχήματα. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τη γυναίκα σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε και Xanax στον οργανισμό του – Τα νέα δεδομένα εν αναμονή των τοξικολογικών

Νέα απάντηση Καρβέλα: «Όλα τα εισοδήματα είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα – Κύκλοι της Βίσση έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας»

Δίκη για Τέμπη: Φοβίες που επιμένουν, πολεμικό σκηνικό και κορμιά εγκλωβισμένα στα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών – Κόβουν την ανάσα οι καταθέσεις των επιζώντων