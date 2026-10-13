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13.10.2026 21:32

Aττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

13.10.2026 21:32
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Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της 9ης Οκτωβρίου στο Νέο Κόσμο δύο άντρες, ηλικίας 45 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, με επικεφαλής τον 45χρονο αρχηγό, ο οποίος ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της συμμορίας ενώ ο 27χρονος συμμετείχε στη διανομή των ναρκωτικών ουσιών.

 Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η έρευνα για τη δράση του 45χρονου είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο και οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, έπειτα από τον σχηματισμό δικογραφίας σε προγενέστερο χρόνο. Ο ίδιος δεν διέθετε σταθερή κατοικία και φέρεται να διέμενε σε σπίτια άλλων προσώπων, ξενοδοχεία ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή και στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 67 γραμμάρια ουσίας GHB, 55 ναρκωτικά δισκία, 20 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 15 κάψουλες και άλλες ουσίες άγνωστης σύστασης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένας μπαλτάς, 583 ευρώ, πλήθος νάιλον συσκευασιών, ένα δίκυκλο και έξι κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις του 45χρονου, στις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, καταγράφονταν πελάτες, διακινούμενες ουσίες, έσοδα, οφειλές αγοραστών και οικονομικοί απολογισμοί ανά έτος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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