Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

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Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να πραγματοποιήσουν παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό.
Διμοιρίες των ΥΜΕΤ απέκλεισαν τη διέλευση των φοιτητών στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, επικαλούμενες απαγορευτική εντολή από τη ΓΑΔΑ.
Οι φοιτητές δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να προσεγγίσουν το κοινοβούλιο, διεκδικώντας χώρο για να προβάλουν το μήνυμά τους και εξηγώντας τις δυσκολίες που προκαλεί στην καθημερινότητά τους το στεγαστικό πρόβλημα.
Η αντιπαράθεση κράτησε λίγα λεπτά και εκτονώθηκε όταν επετράπη στους συγκεντρωμένους να συνεχίσουν προς τη Βουλή. Εκεί ανάρτησαν ένα γιγαντοπανό με το ερώτημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;», δίνοντας το στίγμα της διαμαρτυρίας τους για τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών.
Η παρέμβαση πλαισιώθηκε από αναμμένα καπνογόνα και συνθήματα, με τους φοιτητές να αναδεικνύουν το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων.
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