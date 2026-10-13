search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 00:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 23:43

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

13.10.2026 23:43
foitites-eksots

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να πραγματοποιήσουν παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό.

Διμοιρίες των ΥΜΕΤ απέκλεισαν τη διέλευση των φοιτητών στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, επικαλούμενες απαγορευτική εντολή από τη ΓΑΔΑ.

Οι φοιτητές δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να προσεγγίσουν το κοινοβούλιο, διεκδικώντας χώρο για να προβάλουν το μήνυμά τους και εξηγώντας τις δυσκολίες που προκαλεί στην καθημερινότητά τους το στεγαστικό πρόβλημα.

Η αντιπαράθεση κράτησε λίγα λεπτά και εκτονώθηκε όταν επετράπη στους συγκεντρωμένους να συνεχίσουν προς τη Βουλή. Εκεί ανάρτησαν ένα γιγαντοπανό με το ερώτημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;», δίνοντας το στίγμα της διαμαρτυρίας τους για τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών.

Η παρέμβαση πλαισιώθηκε από αναμμένα καπνογόνα και συνθήματα, με τους φοιτητές να αναδεικνύουν το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους

Aττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine kyiv ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

foitites-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί μια συμφωνία που θα ρίξει τις τιμές στα καύσιμα – «Αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια στη χώρα

pao negel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με άμυνα από ατσάλι ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν με 72-55 στο Βελιγράδι και έκανε το 5Χ5

albania epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα – Φοιτητές επιτέθηκαν με τούβλα στο υπουργείο Παιδείας (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 00:19
ukraine kyiv ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

foitites-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί μια συμφωνία που θα ρίξει τις τιμές στα καύσιμα – «Αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια στη χώρα

1 / 3