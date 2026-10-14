Πέθανε στα 39 της χρόνια μια από τις πρώτες αρκούδες του «Αρκτούρου» – Το συγκινητικό «αντίο»

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Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο «Αρκτούρος» αποχαιρέτισε την Κατερίνα, μια 39χρονη αρκούδα που είχε υπό την προστασία του επί 30 χρόνια.

Όπως αναφέρει ο «Αρκτούρος», η Κατερίνα ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες του, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που είχε γνωρίσει.

«Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει.

Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή.

Καλό ταξίδι, Κατερίνα.🤎

Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.μία Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της.», αναφέρει η οργάνωση.





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