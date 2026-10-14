Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από ορμητικά νερά (videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κακοκαιρία στη Ρόδο έγινε αιτία ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με την dimokratiki, ένας άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, με τον ίδιο μέσα σε αυτό. Πρόκειται για νεαρό άτομο, ηλικίας περίπου 25 ετών.

Στην περιοχή μεταβαίνει ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην περιοχή καθώς έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα και υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πριν γίνει γνωστός ο θάνατος ενός πολίτη, ο δήμαρχος Ρόδου είχε κάνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις καθώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει.

Ζητώ από όλους:

Να αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Να μην επιχειρήσετε να περάσετε με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.

Να απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία.

Να ακολουθείτε αποκλειστικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Για έκτακτες ανάγκες, καλέστε στο 112»

Διαβάστε επίσης

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι



Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Μου έδωσαν χρήματα για να σταματήσω – Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα



Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)