search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 13:44

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από ορμητικά νερά (videos)

14.10.2026 13:44
aytokinito-rodos-thalassa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η κακοκαιρία στη Ρόδο έγινε αιτία ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με την dimokratiki, ένας άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, με τον ίδιο μέσα σε αυτό. Πρόκειται για νεαρό άτομο, ηλικίας περίπου 25 ετών.

Στην περιοχή μεταβαίνει ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην περιοχή καθώς έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα και υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πριν γίνει γνωστός ο θάνατος ενός πολίτη, ο δήμαρχος Ρόδου είχε κάνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις καθώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.
Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει.
Ζητώ από όλους:
Να αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία.
Να μην επιχειρήσετε να περάσετε με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.
Να απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία.
Να ακολουθείτε αποκλειστικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.
Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Για έκτακτες ανάγκες, καλέστε στο 112»

Διαβάστε επίσης

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Μου έδωσαν χρήματα για να σταματήσω – Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-zahariadis

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την παραίτηση Ζαχαριάδη από τη θέση του επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης

stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

domna-michailidou_1410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση – 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένος πρόσφυγας μαθητής μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο – Συνελήφθη ένα άτομο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:43
kostas-zahariadis

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την παραίτηση Ζαχαριάδη από τη θέση του επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης

stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

1 / 3