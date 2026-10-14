Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Μου έδωσαν χρήματα για να σταματήσω – Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα

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Συνέχεια στην κατάθεσή του στη δίκη για τα Τέμπη, η οποία είχε διακοπεί στις 7 Οκτωβρίου όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία, έδωσε σήμερα (14/10) ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, έκανε αρχικά αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να καταθέτει την προηγούμενη Τετάρτη και διακομίστηκε τελικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Η απεργία πείνας μου άφησε τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγα στο νοσοκομείο τρεις φορές, έπαθα ως και ένα μίνι εγκεφαλικό», ανέφερε.

«Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσανε πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφηναν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του, με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επεσήμανε ότι πρώτη φορά αναφέρει δημόσια το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι δεν το κατήγγειλε στις αρχές. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι, αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας.

«Αυτό με τις παρακολουθήσεις γινόταν συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι κάναμε εμείς;» κατέθεσε. «Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να μάθω ποιος έδωσε εντολή να μπαζώσουν εκείνη την νύχτα. Ακόμα θρηνούμε», πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste. Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα; Γιατί μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε εμείς που το καθυστερούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι και το οικονομικό. Τρία χρόνια έχουμε εξαντληθεί οικονομικά. Νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν τέσσερα χρόνια. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία, εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει», τόνισε σχετικά με το ζήτημα των εκταφών.

Αναφέρθηκε επίσης στη δικογραφία που άνοιξε για γονείς και δικηγόρους για όσα έγιναν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο. «Δεν ξέρω γιατί το κάνουν όλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέτασή του από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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