Ρόδος: Θλίψη για τον 62χρονο που έχασε τη ζωή του – «Είχε πάρει σύνταξη, αλλά έμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν» 

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Μια τραγωδία βιώνει η οικογένεια του 62χρονου που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στα Στεγνά της Ρόδου, καθώς ο εκλιπών ήταν πρόσφατα συνταξιοδοτημένος, αλλά συνέχισε να εργάζεται στον τουρισμό του νησιού μέχρι να τελειώσει η σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Γιομπλιάκης, που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος και πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 18 και 20 ετών, βρέθηκε στη Ρόδο προσωρινά, για να εργαστεί για σεζόν.

Εν μέσω της τουριστικής περιόδου εκδόθηκε η σύνταξή του, συνέχισε όμως να μένει και να εργάζεται στο νησί μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Και σχεδίαζε μετά τη λήξη της, να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του στη Βόρεια Ελλάδα για να ξεκουραστεί μετά από χρόνια δουλειάς.

Μιλώντας στο Open, η αδελφή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είχε βγει στη σύνταξη τον Ιούλιο, αλλά παρέμεινε στο νησί, ώστε να καλύψει τη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν».

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κατηφορικό σημείο, κοντά σε ρέμα και δίπλα στη θάλασσα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ορμητική ροή νερού, η οποία παρέσυρε το όχημα και το έριξε στη θάλασσα.

Ο 62χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δεν κατάφερε να βγει. Το όχημα ανασύρθηκε αργότερα με γερανό, και ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η αδερφή του προσπαθούσε από το πρωί να επικοινωνήσει μαζί του, ανησυχώντας για την έντονη κακοκαιρία, και εντέλει έμαθε ότι ο αδερφός της είχε φύγει από τη ζωή.

Οι εικόνες από την παραλία των Στεγνών, όπου έχασε τη ζωή του ο άνδρας, παραπέμπουν σε παραλία χτυπημένη από «τσουνάμι».

Οχήματα, ομπρέλες και άλλες υποδομές στην ακτή έχουν υποστεί τρομακτικές ζημιές, με τις εικόνες να δείχνουν τη σφοδρότητα των φαινομένων που προκάλεσαν τον θάνατο του 62χρονου, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του.

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