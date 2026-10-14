«ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση»: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από Αποστολίδη και Μπαρμπαλιού

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Το βιβλίο των Λουκά Θ. Αποστολίδη και Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ιωλκός, παρουσιάζεται στη Λάρισα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (Ολύμπου 1, Πλατεία Λαού).

Με αφετηρία την πόλη που συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης, το «Ταξίδι της Μνήμης» ανοίγει έναν δημόσιο διάλογο για όσα χάθηκαν, για τις ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν και για όσα οφείλουμε να αλλάξουμε.

Στις σελίδες του βιβλίου συναντιούνται η νομική και θεσμική διερεύνηση της τραγωδίας με την ψυχοκοινωνική προσέγγιση της απώλειας.

Μέσα από νομικά κείμενα, πρωτογενή τεκμήρια και ανάλυση, ο Λουκάς Θ. Αποστολίδης αναζητεί τη διαδρομή των ευθυνών και αναδεικνύει το αίτημα της λογοδοσίας και του αναγκαίου θεσμικού μετασχηματισμού.

Η Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, προσεγγίζει το πένθος, το συλλογικό τραύμα και το βαθύ ρήγμα στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς τους θεσμούς και την ασφάλεια της καθημερινής ζωής.

Ανάμεσα στον νόμο και στην ψυχή, η μνήμη αποκτά πρόσωπο και η ευθύνη περιεχόμενο. Το βιβλίο θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη να αναγνωριστεί η οδύνη, να ακουστούν οι άνθρωποι που τη βιώνουν και να αποκτήσει το «Ποτέ ξανά» ουσιαστικό αντίκρισμα στην προστασία της ζωής.

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν η δημοσιογράφος Ι. Μάνδρου και οι συγγενείς των θυμάτων Π. Ασλανίδης, Δ. Γεωργιάδης, Ν. Πλακιάς, Α. Λάτα, Μ. Θεοδωρή, Χ. Χλωρού και Γ. Κουτσόπουλος.

Θα μιλήσουν οι συγγραφείς Ελισάβετ Μπαρμπαλιού και Λουκάς Θ. Αποστολίδης, συνήγορος οικογενειών στη δίκη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι Α. Μαμάκος, δήμαρχος Λαρισαίων, Δ. Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Τ. Τσάτσαρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, και Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης, εκδότης των Εκδόσεων «Ιωλκός» και ποιητής.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και να σταθεί δίπλα στο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία και μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.

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