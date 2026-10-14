Εισαγγελική έρευνα για λύματα που κατέληγαν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη

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Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι, στην περιοχή της Γέφυρας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας, όπως επίσης εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.

Προηγήθηκε επώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια στον συγκεκριμένο οικισμό δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, τα λύματα είτε συγκεντρώνονται σε βόθρους είτε διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα λύματα καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι που βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού και διέρχεται από τα περισσότερα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση αυτή φέρεται να προκαλεί έντονη δυσοσμία, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

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