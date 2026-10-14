search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 19:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 17:31

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

14.10.2026 17:31
poison

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατηγορείται η 41χρονη από το Περιστέρι που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγο της.

Ο στρατιωτικός γιατρός δεχόταν συστηματικά εξύβριση και παρενόχληση όχι μόνο από την 41χρονη αλλά και από τους γονείς της. 

Σύμφωνα με μαρτυρία από το περιβάλλον του στρατιωτικού γιατρού ο πεθερός του τον έβριζε και τον είχε απειλήσει μπροστά στο παιδί ότι θα τον σκοτώσει. Παράλληλα, προκειμένου να κάνει τη ζωή του δύσκολη, του έσκαγε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του.

Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα

«Τον απειλούσε και με σκεπάρνι και με αγροτικά εργαλεία, ότι θα σας σκοτώσω, θα δείτε τι θα πάθετε και υπάρχουν μαρτυρίες από το χωριό. Αυτό είχε γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου», είπε χαρακτηριστικά. 

Όταν το ζευγάρι συναντιόταν για το παιδί, ο πεθερός έβρισκε την  ευκαιρία να σκάσει τα λάστιχα του στρατιωτικού γιατρού. «Το θέμα με τα λάστιχα είχε καταντήσει ανέκδοτο. Πρέπει να έχει έναν χρόνο που γίνεται. Η πρώην σύζυγος δεν του την έστηνε στο σπίτι του, του την έστηνε στην προγραμματισμένη συνάντηση, που πήγεινε για δύο ώρες να δει το παιδί, παρουσία αυτής, οπότε ο πατέρας της έβρισκε ευκαιρία και του έσκαγε τα λάστιχα».

Ο στρατιωτικός γιατρός, που είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε, άρχισε να παρκάρει το αυτοκίνητο μακριά και στη συνέχεια άρχισε να το βάζει σε πάρκινγκ. «Ο πατέρας έπαιρνε ένα κομμάτι ξύλο, του κάρφωνε τρεις πρόκες, και το έβαζε πίζω από τη ρόδα. Όταν ξεκινούσε το αμάξι το λάστιχο έσκαγε από την πίεση».

Η 41χρονη δηλητηρίασε και την πεθερά της

Το ζευγάρι είχε έρθει σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Ο στρατιωτικός γιατρός, όμως παραιτήθηκε γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, το οποίο πιστεύεται ότι προκάλεσε η ατροπίνη που του χορηγούσε η εν διαστάσει σύζυγος του. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 41χρονη είχε βάλει ατροπίνη ακόμα και στη πεθερά της, τη μητέρα του στρατιωτικού γιατρού

«Τον Ιούλιο είχε παραιτηθεί από το παιδί. Παραιτήθηκε επειδή έπαθε και η μητέρα συγχρόνως, όπότε δεν είχε κάποιο άτομο να τον υποστηρίξει. Ήπιε από το νερό και νοσηλεύτηκε μια ή δύο φορές. Με τα ίδια συμπτώματα. Ξεκίνησε με ξηροστομία. Το εκδήλωσε πολύ πιο βαριά σε σχέση με τον γιο της. Στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να τη συγκρατήσουν. Δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά. Σαν να ήταν σχιζοφρενής».

Ο στρατιωτικός γιατρός πριν μήνες εμφάνισε σοβαρό επεισόδιο, που είχε ως συνέπεια να διασωληνωθεί. «Στη μεγάλη κρίση ήταν στο σπίτι μόνος του. Αυτή είχε μπει και είχε βάλει. Τον Ιούλιο βγαίνουν για φαγητό και ξανάπαθαίνει επεισόδιο μετά από 6-7μήνες».

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Μου έδωσαν χρήματα για να σταματήσω – Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα

Σοβαρά τραυματισμένος πρόσφυγας μαθητής μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο – Συνελήφθη ένα άτομο

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Από «κόκκινο» γίνεται «πορτοκαλί» – Ποιες περιοχές αφορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi_trisagio_13
ΕΛΛΑΔΑ

«ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση»: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από Αποστολίδη και Μπαρμπαλιού

dimarxeio aktio vonitsa
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

netanyahu shin bet
ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ κατά Νετανιάχου για συκοφαντική δυσφήμιση – «Λέει ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του»

elon_musk_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» μέσω social media: Η Γαλλία καταγγέλλει τον Έλον Μασκ για στοχευμένες επιθέσεις σε Ευρωπαίους ηγέτες

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο: Αίτημα για NAVTEX και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου για τις έρευνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 19:17
tempi_trisagio_13
ΕΛΛΑΔΑ

«ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση»: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από Αποστολίδη και Μπαρμπαλιού

dimarxeio aktio vonitsa
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

netanyahu shin bet
ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ κατά Νετανιάχου για συκοφαντική δυσφήμιση – «Λέει ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του»

1 / 3