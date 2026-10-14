Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

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Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατηγορείται η 41χρονη από το Περιστέρι που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγο της.

Ο στρατιωτικός γιατρός δεχόταν συστηματικά εξύβριση και παρενόχληση όχι μόνο από την 41χρονη αλλά και από τους γονείς της.

Σύμφωνα με μαρτυρία από το περιβάλλον του στρατιωτικού γιατρού ο πεθερός του τον έβριζε και τον είχε απειλήσει μπροστά στο παιδί ότι θα τον σκοτώσει. Παράλληλα, προκειμένου να κάνει τη ζωή του δύσκολη, του έσκαγε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του.

Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα

«Τον απειλούσε και με σκεπάρνι και με αγροτικά εργαλεία, ότι θα σας σκοτώσω, θα δείτε τι θα πάθετε και υπάρχουν μαρτυρίες από το χωριό. Αυτό είχε γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν το ζευγάρι συναντιόταν για το παιδί, ο πεθερός έβρισκε την ευκαιρία να σκάσει τα λάστιχα του στρατιωτικού γιατρού. «Το θέμα με τα λάστιχα είχε καταντήσει ανέκδοτο. Πρέπει να έχει έναν χρόνο που γίνεται. Η πρώην σύζυγος δεν του την έστηνε στο σπίτι του, του την έστηνε στην προγραμματισμένη συνάντηση, που πήγεινε για δύο ώρες να δει το παιδί, παρουσία αυτής, οπότε ο πατέρας της έβρισκε ευκαιρία και του έσκαγε τα λάστιχα».

Ο στρατιωτικός γιατρός, που είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε, άρχισε να παρκάρει το αυτοκίνητο μακριά και στη συνέχεια άρχισε να το βάζει σε πάρκινγκ. «Ο πατέρας έπαιρνε ένα κομμάτι ξύλο, του κάρφωνε τρεις πρόκες, και το έβαζε πίζω από τη ρόδα. Όταν ξεκινούσε το αμάξι το λάστιχο έσκαγε από την πίεση».

Η 41χρονη δηλητηρίασε και την πεθερά της

Το ζευγάρι είχε έρθει σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Ο στρατιωτικός γιατρός, όμως παραιτήθηκε γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, το οποίο πιστεύεται ότι προκάλεσε η ατροπίνη που του χορηγούσε η εν διαστάσει σύζυγος του. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 41χρονη είχε βάλει ατροπίνη ακόμα και στη πεθερά της, τη μητέρα του στρατιωτικού γιατρού.

«Τον Ιούλιο είχε παραιτηθεί από το παιδί. Παραιτήθηκε επειδή έπαθε και η μητέρα συγχρόνως, όπότε δεν είχε κάποιο άτομο να τον υποστηρίξει. Ήπιε από το νερό και νοσηλεύτηκε μια ή δύο φορές. Με τα ίδια συμπτώματα. Ξεκίνησε με ξηροστομία. Το εκδήλωσε πολύ πιο βαριά σε σχέση με τον γιο της. Στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να τη συγκρατήσουν. Δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά. Σαν να ήταν σχιζοφρενής».

Ο στρατιωτικός γιατρός πριν μήνες εμφάνισε σοβαρό επεισόδιο, που είχε ως συνέπεια να διασωληνωθεί. «Στη μεγάλη κρίση ήταν στο σπίτι μόνος του. Αυτή είχε μπει και είχε βάλει. Τον Ιούλιο βγαίνουν για φαγητό και ξανάπαθαίνει επεισόδιο μετά από 6-7μήνες».

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