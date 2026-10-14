Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Από «κόκκινο» γίνεται «πορτοκαλί» – Ποιες περιοχές αφορά

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Επικαιροποιείται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ με κόκκινη προειδοποίηση, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.
Πιο αναλυτικά:
Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.
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