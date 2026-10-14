search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 12:16

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Από «κόκκινο» γίνεται «πορτοκαλί» – Ποιες περιοχές αφορά

14.10.2026 12:16
kakokairia_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επικαιροποιείται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ με κόκκινη προειδοποίηση, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

  1. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Στην Κηφισίας η Αθήνα αναστενάζει: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα

Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά κίνητρα πίσω από την πράξη, χτύπησαν λάθος στόχο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xouthis 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις Χούθι σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και στο αεροδρόμιο του Ριάντ

POSTER
ADVERTORIAL

«The Future» (Το Μέλλον): Ένα MusiCoMedia show του Γιώργου Πατεράκη & της χορωδίας String Theory | Στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse

sxoleio-parathyro
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

F-35-NEW-12345
ΚΟΣΜΟΣ

F-35: Νέα αισιοδοξία στην Άγκυρα ότι θα παραλάβει τα έξι μαχητικά 5ης γενιάς από τις ΗΠΑ

eydap_new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Νέος χάρτης στην ύδρευση με 68 απορροφήσεις, μεγάλες επενδύσεις και έργα κατά της λειψυδρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 13:38
xouthis 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις Χούθι σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και στο αεροδρόμιο του Ριάντ

POSTER
ADVERTORIAL

«The Future» (Το Μέλλον): Ένα MusiCoMedia show του Γιώργου Πατεράκη & της χορωδίας String Theory | Στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse

sxoleio-parathyro
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

1 / 3