Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 32χρονο στην κοιλιά για τον ληστέψουν – Αναζητούνται δύο άτομα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά κατέληξε ένας 32χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα ληστείας σε βάρος του στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο σημείο «Ρολόι» της περιοχής, όταν δύο άτομα τον προσέγγισαν με απειλητική διάθεση.

Ο πρώτος τού επιτέθηκε, με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα κι, όταν ο καταγγέλλων αντέδρασε, ο δεύτερος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο Nοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ η ΕΛΑΣ ερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Γρεβενά: Συνελήφθη 68χρονος ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Στα λευκά ο Παρνασσός – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Κακοκαιρία: Στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια, «ήχησε» το 112 – Προβλήματα και πλημμύρες σε Σκιάθο και Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο (videos/photos)