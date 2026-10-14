Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 32χρονο στην κοιλιά για τον ληστέψουν – Αναζητούνται δύο άτομα

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Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά κατέληξε ένας 32χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα ληστείας σε βάρος του στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο σημείο «Ρολόι» της περιοχής, όταν δύο άτομα τον προσέγγισαν με απειλητική διάθεση.
Ο πρώτος τού επιτέθηκε, με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα κι, όταν ο καταγγέλλων αντέδρασε, ο δεύτερος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.
Ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο Nοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ η ΕΛΑΣ ερευνά την υπόθεση.
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