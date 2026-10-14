Meteo: «Πνίγηκαν» από το νερό Ρόδος και Στερεά Ελλάδα – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη 

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Η κακοκαιρία που έπληξε τον ελλαδικό χώρο το διήμερο της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, συνοδεύτηκε από ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Το διήμερο 13-14/10/2026 έως και τις 17:40, σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα να καταγράφονται στην Ρόδο, στην Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες, και στη Χαλκιδική, όπως παρουσιάζονται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης στον παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής , καταγράφηκε στη Στενή Ευβοίας και έφτασε τα 295 mm. Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής του διημέρου.

*1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 m2 ή 1 τόνος νερού σε ένα στρέμμα.

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