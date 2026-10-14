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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα, ηλικίας 62 ετών, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ γνωστοποίησε ότι στις 16:30 σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα τέσσερα οχήματα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

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