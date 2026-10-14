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14.10.2026 15:50

ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ: Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής σε περίπου 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο

14.10.2026 15:50
rodos

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Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν σήμερα την Βόρεια Ρόδο, ενώ τονίζεται ότι όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά. Παράλληλα, ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου σήμερα το μεσημέρι.

Η εικόνα του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ δείχνει την βροχόπτωση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου, καθώς και τα νέφη όπως και τις περιοχές με ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 στις 12:10.

Όπως υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε χθες, Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
  • Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
  • Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Επιπλέον, τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

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