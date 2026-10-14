Κακοκαιρία: Νεκρός 62χρονος στη Ρόδο, πλημμύρες και ζημιές στο νησί – Υπερχείλιση ποταμών στην Εύβοια, 112 για εκκενώσεις – Προβλήματα σε Σποράδες και Αττική

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Έναν νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, καθώς ένας άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του στην περιοχή των Στεγνών.

Πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, που ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο άτυχος άνδρας ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα τέσσερα οχήματα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όπου τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ένα περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ρόδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα, ηλικίας 62 ετών, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ γνωστοποίησε ότι στις 16:30 σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη το πρωί της Τετάρτης )14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στα… δύο έχει κοπεί η παραλία των Στεγνών λόγω του χείμαρρου από τον Αρχάγγελο που καταλήγει στο λιμανάκι της Ρένης.

Αυτή την ώρα, υπάρχουν σε αυξημένη ένταση βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί της Ρόδου, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στην περιοχή του Φαληρακίου.

Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου.

Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες.

Την ίδια ώρα, εκτός “αέρα” βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα.

Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη (15/10) στη Ρόδο

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

Μeteo: Μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα στη Ρόδο

Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου, κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά.

Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια – Υπερχείλισε ποταμός, εκκενώνεται η Μακρυκάπα και Ψαχνά

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη Βόρεια Εύβοια, όπου ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι της περιοχής. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον δρόμο Μαντουδίου – Προκοπίου, στο ύψος της θέσης «Καντά».

Λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 12:14 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά Εύβοιας. Στη συνέχεια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή Ψαχνά Ευβοίας, στις 13:49 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Ψαχνά Ευβοίας με κατεύθυνση προς Αρτάκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, νωρίς το μεσημέρι υποχώρησε το οδόστρωμα στον δρόμο από Προκόπι προς Μαντούδι.

Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού που έχει συσσωρευτεί έχει μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια και έχει εισβάλει σε σπίτια και υπόγεια.

Προβλήματα στην Αττική, «φούσκωσε» ο Κηφισός

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλημμυρισμένους δρόμους, με το Πέραμα να καταγράφει 85 χιλιοστά βροχής έως το βράδυ της Τρίτης.

Η κακοκαιρία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές, καθώς η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό ανέβηκε επικίνδυνα από τον μεγάλο όγκο νερού.

Το ποτάμι έφτασε στα όριά του, κινητοποιώντας αμέσως τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης στον Πειραιά, πλημμύρισε ο σταθμός του ηλεκτρικού.

Με έκτακτη ανακοίνωσή του ο δήμος Ωρωπού ενημερώνει πως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε δύο κομβικά σημεία και πιο συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο και στον δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας.

Ως προς το παραλιακό μέτωπο, ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκοπούλου, λόγω πλημμύρας του οδοστρώματος. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους, πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, η κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο θα αποκατασταθεί μόλις υποχωρήσουν τα νερά, ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος και διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Ως προς τον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου «Φαέθων» στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά», αναφέρει στο τέλος η ανακοίνωση του δήμου Ωρωπού.

Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή του Ωρωπού, που είδε διακοπεί νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Αντίθετα παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Αττική έγιναν 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων.

Σκιάθος: Ο δήμαρχος ζητά να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα.

Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας.

Πρόσθεσε πως, 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στη Σκόπελο, όπως και στην Αλόννησο.

Δεμένα πλοία και ακυρώσεις δρομολογίων σε πολλές ακτοπλοϊκές γραμμές

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας – Καματερό Πειραιά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου – Καβάλας, Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων και Αρκίτσας – Αιδηψού.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (13/10) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (14/10) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε την Τετάρτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα την εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, καθώς και για την εκτίμηση των καιρικών φαινομένων για τις επόμενες ώρες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τουρνάς, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή διαχείριση της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά συμβάντα, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Παράλληλα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς πρόγνωσης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας συνεχή αξιολόγηση της εξέλιξης των φαινομένων, προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης “Red code” βρίσκονται από χτες έως και σήμερα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

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