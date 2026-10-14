Νέα μίνι κακοκαιρία την Παρασκευή (16/10) και στην Αττική – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

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Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή, με νέες βροχές σε αρκετές περιοχές – ανάμεσά τους και η Αττική- όμως θα είναι ένα σύντομο «πέρασμα», ενώ δεν θα έχει την ένταση της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10) αναμένονται μπόρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια, την Κρήτη, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όμως, ο σφοδρός βοριάς στο Αιγαίο, με ένταση 7-8 και ίσως 9-10 μποφόρ στις Κυκλάδες, θα δημιουργεί σχεδόν χειμωνιάτικη αίσθηση και ίσως προκαλέσει νέα προβλήματα στον απόπλου των πλοίων.

Προσοχή στο κορεσμένο από το νερό έδαφος

Την Παρασκευή (16/10) έρχεται νέα αλλαγή του καιρού, που θα είναι σύντομη. Το πρωί αναμένονται βροχές στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το μεσημέρι θα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως ορεινές περιοχές στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά- συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- στην Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο έντονα, «αλλά επειδή το έδαφος είναι κορεσμένο από το πολύ νερό θέλει προσοχή κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και περιοχές της Αττικής, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Επίσης, παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε υψόμετρο πάνω από τα 1.600 μέτρα.

Βελτίωση από το μεσημέρι του Σαββάτου

Το Σάββατο (17/10) αναμένονται βροχές στις Σποράδες, ίσως στην Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα βελτιωθεί ο καιρός, που θα είναι καλός τόσο την Κυριακή (18/10), όσο και τη Δευτέρα (19/10).

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά το Σάββατο στο Αιγαίο και οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6-7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν. Η αίσθηση του κρύου θα παραπέμπει σε χειμώνα την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα «μαλακώσει» ο καιρός, αλλά δεν θα ανέβει ιδιαίτερα η θερμοκρασία.

Σε ό,τι αφορά στη συνέχεια, υπάρχει η τάση για παροδικές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα στις 21-23 Οκτωβρίου και στα ανατολικά και νότια μετά τις 22-23/10, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Meteo: «Πνίγηκαν» από το νερό Ρόδος και Στερεά Ελλάδα – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη

Εν τω μεταξύ, η κακοκαιρία που έπληξε τον ελλαδικό χώρο το διήμερο της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, συνοδεύτηκε από ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Το διήμερο 13-14/10/2026 έως και τις 17:40, σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα να καταγράφονται στην Ρόδο, στην Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες, και στη Χαλκιδική, όπως παρουσιάζονται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης στον παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής , καταγράφηκε στη Στενή Ευβοίας και έφτασε τα 295 mm. Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής του διημέρου.

*1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 m2 ή 1 τόνος νερού σε ένα στρέμμα.

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