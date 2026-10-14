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14.10.2026 21:26

Τραγωδία στην Πάτρα: Φοιτητής έβαλε τέλος στη ζωή του

14.10.2026 21:26
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Τέλος στη ζωή του έβαλε φοιτητής στην Πάτρα, πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.

Ο νεαρός σύμφωνα με το tempo24 είχε ενημερώσει τους δικούς του ότι θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 22:47
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