Τραγωδία στην Πάτρα: Φοιτητής έβαλε τέλος στη ζωή του

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Τέλος στη ζωή του έβαλε φοιτητής στην Πάτρα, πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.

Ο νεαρός σύμφωνα με το tempo24 είχε ενημερώσει τους δικούς του ότι θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν.

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