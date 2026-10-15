Μετρά τις πληγές της από την φονική κακοκαιρία η Ρόδος – Καταστροφές και σε Εύβοια – Σποράδες (videos)

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Τις πληγές που άφησε πίσω της η φονική κακοκαιρία της Τετάρτης μετρά η Ρόδος, με τις υπηρεσίες του δήμου να προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου.

Καταστροφές σε Εύβοια και Σποράδες

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία και στη βόρεια Εύβοια, με την υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα να παρασύρει τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Σε δύο σημεία του δρόμου, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος και η κυκλοφορία προς το Μαντούδι έχει διακοπεί. Ανάμεσα στα σημεία των ζημιών διασώζεται ένα τμήμα δρόμου περίπου 200 μέτρων, χωρίς αυτό να αναιρεί το μέγεθος των προβλημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Επιπλέον, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ο ποταμός Μεσσάπιος είχε υπερχειλίσει νωρίτερα, η εικόνα είναι βελτιωμένη, με τα νερά να έχουν υποχωρήσει αισθητά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην περιοχή έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής. Η βροχόπτωση έχει σχεδόν σταματήσει.

Μικρής έκτασης εισροές υδάτων σημειώθηκαν σε υπόγεια κατοικιών στη Μακρυκάπα, όπου είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων προς τα Ψαχνά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης του Κηρέα και του Μεσσάπιου. Ωστόσο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα ακόμη και μετά την εξασθένηση της βροχής.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία την Πέμπτη στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και προετοιμάζονται για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στις Σποράδες. Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση εισροών υδάτων.

Στη Σκόπελο, μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

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