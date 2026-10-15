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15.10.2026 10:34

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη με 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες

15.10.2026 10:34
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Ελεύθερη αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης συνέλαβαν τη γυναίκα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με 35χρονη, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε.

Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:45
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