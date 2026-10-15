Θεσσαλονίκη: 39χρονη κατηγορείται για βιασμό της μητέρας της – Έχει καταδικαστεί για απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια φρικιαστική υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια 39χρονη γυναίκα κατηγορείται για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της.

Μάλιστα, η γυναίκα είναι φυλακισμένη για την απαγωγή και την σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την παραπομπή της 39χρονης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο βιασμός της γυναίκας από την κόρη της, έγινε λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της 10χρονης το 2020.

Όπως αναφέρει το Voria.gr, η 39χρονη παραπέμπεται για μία σειρά αδικημάτων που φέρεται ότι τέλεσε λίγους μήνες και ελάχιστες μέρες πριν το περιστατικό με την 10χρονη. Συγκεκριμένα θα δικαστεί στο Κακουργιοδικείο για ενδοοικογενειακό βιασμό, τετελεσμένο και σε απόπειρα σε βάρος της μητέρας της, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 7χρονης κόρης της και για βιασμό της φοιτήτριας.

Ειδικότερα, η 39χρονη κατηγορείται ότι τη νύχτα της 7ης προς 8ης Φεβρουαρίου 2020, άσκησε σωματική βία στη μητέρα της και την κακοποίησε σεξουαλικά στο διαμέρισμα όπου έμενε. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Την επόμενη νύχτα καταγγέλθηκε και κατηγορείται ότι ανάγκασε τη μητέρα της να κάνει μπάνιο με την 7χρονη εγγονή της και πάλι προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα. Η μητέρα της όμως αντιστάθηκε και τη χτύπησε, ενώ στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και έτσι η 39χρονη έφυγε από το σπίτι για να μην συλληφθεί.

Η γυναίκα μόλις δέκα ημέρες πριν την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης από την Τούμπα, για τα οποία καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, κατηγορείται ότι βίασε 22χρονη τότε φοιτήτρια, για τον βιασμό της οποίας παραπέμπεται τώρα. Σύμφωνα με τη δικογραφία η 39χρονη κατάφερε και παρέσυρε τη νεαρή στο διαμέρισμα όπου έμενε στη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους για να την κακοποιήσει σεξουαλικά όπως καταδικάστηκε ότι έκανε με την 10χρονη. Ειδικότερα, φέρεται ότι έριξε ηρεμιστικά χάπια σε χυμό που ήπιε η κοπέλα και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενη την κατάστασή της και την αδυναμία να αντισταθεί, τη βίασε μέσα στο μπάνιο.

Η υπόθεση του βιασμού της φοιτήτριας αποκαλύφτηκε μετά τη σύλληψη της 39χρονης και τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της. Τότε η νεαρή κατήγγειλε όσα έγιναν στο διαμέρισμα της γυναίκας, ενώ είδε ότι τα ίδια έκανε και στην 10χρονη.

Στη δίκη για την απαγωγή και την κακοποίηση της ανήλικης η 39χρονη επιχείρησε να μεταφέρει τις ευθύνες στον συγκατηγορούμενο φίλο της, χωρίς να γίνει δεκτό από το Εφετείο. Ο 46χρονος καταδικάστηκε τελικά για παρασιώπηση εγκλήματος από συνέργεια στην απαγωγή.

Διαβάστε επίσης:

Μετρά τις πληγές της από την φονική κακοκαιρία η Ρόδος – Καταστροφές και σε Εύβοια – Σποράδες (videos)

Άρση απαγορευτικού από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά – Τι ισχύει για Λαύριο και Ραφήνα

Αποδρομή της κακοκαιρίας με τα τελευταία «απόνερα» στην Κρήτη, αλλά το καιρικό «ασανσέρ» συνεχίζεται με νέα πτώση της θερμοκρασίας