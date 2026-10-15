Ευρωπαϊκές μάχες: Δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΟΦΗ με Μαρσέιγ και Ρεν αντίστοιχα – Πρεμιέρα o Παναθηναϊκός με Μπόρατς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τριπλό ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα στην Ευρώπη καθώς Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν δύο δύσκολες εκτός έδρας αποστολές στο Europa League, ενώ ξεκινά και το Conference, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπόρατς.

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (22:00)

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι είναι σε τραγική κατάσταση καθώς μετρούσαν πέντε συνεχόμενες ήττες εντός και εκτός συνόρων, μέχρι την περασμένη Κυριακή. Σε αυτό το αρνητικό σερί περιλαμβάνεται η ήττα με 4-1 εκτός έδρας από την Μπεσίκτας στην πρεμιέρα του Europa League.

Αυτή θα είναι η έβδομη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, με τη Μαρσέιγ να έχει το προβάδισμα στην προϊστορία έχοντας πετύχει τέσσερις νίκες, έναντι δύο του Ολυμπιακού.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα, επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού.

Αγωνιστικά, η Μαρσέιγ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, Ντέρεκ Κορνέλιους και Νουχούμ Καμισοκό λόγω τραυματισμών, ωστόσο οι Ζοφρέ Κοντογκμπιά και Τοτσούκβου Νναντί αναμένεται να είναι διαθέσιμοι, έχοντας αγωνιστεί ως αλλαγή στον αγώνα με την Τρουά.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί λόγω τραυματισμού, και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ενδέχεται να πάρει τη φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, έναντι του Μάριους Μουναντιλμάντζι.

Ο Σαλιάκας είναι το πιο πιθανό να ξεκινήσει ως δεξιός μπακ, οι Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ρεν – ΟΦΗ (22:00)

Ο ΟΦΗ έχει αποδείξει στη διάρκεια της φετινής σεζόν ότι μπορεί να βάλει… δύσκολα σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους και θέλει να δώσει συνέχεια στις υπερβάσεις του και στον αγώνα με τη Ρεν, με τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του να ταξιδεύουν στη Βρετάνη με στόχο να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους και να προσθέσουν ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι.

Οι Κρητικοί έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Χόφενχαϊμ.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα, τα προβλήματα για τον Κόντη περιορίζονται στις γνωστές απουσίες των Σιέλη και Ισέκα, καθώς δεν έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και προσανατολίζεται στη διατήρηση του 3-4-3, που αποτελεί τη βασική αγωνιστική του επιλογή.

Ο Χριστογεώργος αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Ντίκμαν στη δεξιά πλευρά και τον Αθανασίου στην αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, οι Πούγγουρας, Κωστούλας και Κρίσμανιτς έχουν τον πρώτο λόγο για να συνθέσουν την τριάδα, ενώ στον άξονα δεν αναμένεται να αλλάξει το δίδυμο των Μπουχαλάκη και Ανδρούτσου.

Στην επιθετική γραμμή, ο Τιάγκο Νους συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, πλαισιώνοντας τους Φούντα και Αϊτόρ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κόντρο θα μείνει στον πάγκο, με τον Κόντη να ποντάρει στην ταχύτητα και την ικανότητα του Αργεντινού να δημιουργήσει προβλήματα στην αμυντική λειτουργία της Ρεν.

Παναθηναϊκός – Μπόρατς (19:45)

Με στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θέλουν σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να βάλουν από την πρεμιέρα τις βάσεις για την πορεία τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) χωρίς προβλήματα για το «τριφύλλι», με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής είναι πιθανό δε να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» απέναντι στη βοσνιακή ομάδα, καθώς υπάρχει μία σκέψη να πάρει «ανάσες» ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Κινγκς Κάνγκουα, ενώ θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν και οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νεαροί Ιάσονας Νεμπής, Τάκης Μπινιάρης και Βασίλης Λάβδας, καθώς και οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, που παραμένουν εκτός δράσης.

Διαβάστε επίσης

Champions League: Η Ρεάλ νίκησε 4-3 τη Ρόμα, θρίαμβος της Παρί κόντρα στη Σίτι και αρχηγός της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας



Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

Euroleague: Μυθική ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια και νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση με 102-97