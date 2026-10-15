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15.10.2026 12:50

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική απολογία στην ανακρίτρια έδωσε 24χρονος για τον φονικό εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

15.10.2026 12:50
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Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φονική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Πρόκειται για τον 24χρονο φοιτητή, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ίδιος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού στον 25χρονο συγκατηγορούμενό του, με τον τελευταίο να τα παραδίδει στο φερόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Για τη συμπληρωματική απολογία κλήθηκε από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, στο πλαίσιο της αναβάθμισης επιμέρους πράξεων του κατηγορητηρίου που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες και επισύρουν πιο βαριές ποινές.

Είχαν προηγηθεί ανάλογες απολογίες των δύο κατηγορούμενων ως φυσικών δραστών, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να απολογηθεί με την ίδια διαδικασία και ο 25χρονος. Όλα τα παραπάνω εμπλεκόμενα πρόσωπα παραμένουν προσωρινά κρατούμενα από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και συνελήφθησαν.

Ο 24χρονος που μετήχθη το πρωί στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης επέμεινε στην πλήρη άρνηση ως προς την εμπλοκή του στην φονική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε πως είχε πληροφορηθεί αορίστως για κάποια σχεδιαζόμενη «δράση», σε καμία περίπτωση όμως ότι επρόκειτο να τοποθετηθούν γκαζάκια. Ως προς τη σχέση του με τον 25χρονο επανέλαβε ότι γνωρίζονταν από το Πανεπιστήμιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο 24χρονος επέστρεψε στις φυλακές. Ενόψει της μεταγωγής του λήφθηκαν ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Οι βαρύτατες κατηγορίες που αποδίδονται σε όλους αφορούν – μεταξύ άλλων – τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της ίδιας μέρας (1η Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών.

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