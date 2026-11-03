Χατζής – Μητσοτάκης για ποσοστά εκλογών: «Χλωμό…» – «Είμαι αισιόδοξος»

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Έναν άκρως ενδιαφέροντα διάλογο είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή στο τέλος της συνέντευξής του στον ρ/σ Alpha 989.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον δημοσιογράφο να κάνει πρόβλεψη για τα ποσοστά των εκλογών και ο Τ. Χατζής δεν έκρυψε τις εκτιμήσεις του: «Χλωμό», είπε, αναφερόμενος στον στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία, την ώρα που ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι πιο αισιόδοξος.

Να δούμε ποιος θα δικαιωθεί…

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