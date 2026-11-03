search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 12:13

Κακοκαιρία «Agneta»: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα

03.11.2026 12:13
kairos_0311_1920-1080_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η κακοκαιρία, που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα «AGNETA», επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 9/2026 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο δελτίο.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη (03-11-2026) το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς συναδέλφους του σε φάρμα και απειλεί να αυτοκτονήσει (video)

Τροχαίο στη Λέσβο: Ανετράπη ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές – Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός

Ηράκλειο: «Θα σε σκοτώσω!» – Χειροπέδες σε 58χρονο που απειλούσε την πρώην σύντροφό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

novasports_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Πλούσια δράση στα Novasports με Stoiximan Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Απολογείται ο 53χρονος που σκότωσε τον αδελφό του μετά από τσακωμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

1 / 3