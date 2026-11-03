Κακοκαιρία «Agneta»: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα

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Η κακοκαιρία, που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα «AGNETA», επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 9/2026 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο δελτίο.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη (03-11-2026) το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

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