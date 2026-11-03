Ηράκλειο: «Θα σε σκοτώσω!» – Χειροπέδες σε 58χρονο που απειλούσε την πρώην σύντροφό του

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Στιγμές τρόμου περνούσε το τελευταίο διάστημα μια 43χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, η οποία, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δεχόταν επανειλημμένα απειλές για τη ζωή της από τον 58χρονο πρώην σύντροφό της.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό τους, την απειλούσε τόσο μέσω τηλεφωνικών κλήσεων όσο και με ηχητικά μηνύματα στον τηλεφωνητή της και γραπτά μηνύματα SMS.

Όπως αναφέρει το cretalive, σύμφωνα με την καταγγελία της 43χρονης, ο πρώην σύντροφός της έφτανε στο σημείο να την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει εάν την έβλεπε να συνάπτει νέα σχέση με άλλον άνδρα!

Η γυναίκα, μην αντέχοντας άλλο την κατάσταση και φοβούμενη για τη ζωή της, αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές. Έτσι, χθες το απόγευμα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πέρασε την πόρτα του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου και κατήγγειλε όσα, όπως υποστήριξε, βίωνε το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και λίγες ώρες αργότερα ο 58χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

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