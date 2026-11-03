Έλντα Πανοπούλου: «Μέσα στους ηθοποιούς υπάρχουν εξαιρετικά πλάσματα, λιγότερο εξαιρετικά και πλάσματα άθλια» (Video)

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Για την επιστροφή της στο θέατρο μίλησε η Έλντα Πανοπούλου, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη της να επικοινωνεί με το κοινό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή της να επανέλθει στη σκηνή.

«Να παίξω. Γιατί να μην παίξω; Θα παίξω. Μικρούλα είμαι ακόμα, πιτσιρίκα είμαι, ομορφούλα είμαι. Λέω καιρός είναι να ξαναβγώ, να θυμίσω στον κόσμο πόσο όμορφη είμαι. Το καλλιτεχνικό που έχω αφήσει στην άκρη. Αστειεύομαι. Έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Εγώ δεν παριστάνω ούτε τη σεμνή ούτε την ταπεινή. Εμένα μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος» είπε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενώ ερωτηθείσα για την πολυετή απουσία της από την τηλεόραση απάντησε ως εξής:

«Εγώ την τηλεόραση την αγαπώ, την αγάπησα, της οφείλω πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν τα πάντα. Στον Δαλιανίδη οφείλω το όνομά μου, το σημερινό μου όνομα. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ, ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω. Επίσης, έχω μεγαλώσει και θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μιλάνε στην ψυχή μου και μιλάμε την ίδια γλώσσα και επικοινωνούμε».

Τόνισε δε, ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής συνεργασίας, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.

«Αν έρθει ένας παραγωγός και ένας σκηνοθέτης που θα μου πει “Κοιτάξτε, κυρία Πανοπούλου, εμείς εδώ όλοι θα μαθαίνουμε λόγια και θα μιλάμε ο ένας στον άλλον κοιτάζοντάς του τα μάτια”, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη χαρά θα πάω και θα συμμετέχω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη, στη συνέχεια, στη σημερινή εικόνα των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών, η Έλντα Πανοπούλου έκανε μια σύγκριση με την εποχή που παρουσίαζε η ίδια πρωινό πρόγραμμα.

«Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω πρωινό και είχα καλεσμένο τον Γιάννη Πάριο, θα πω εγώ ότι θα μιλήσει ο Γιάννης Πάριος δώδεκα λεπτά; Μήπως έχουν μπερδευτεί πολύ; Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Θα μου πεις, τα παλιά τα χρόνια δεν ενδιαφερόταν ένας δημοσιογράφος για το πώς κοιμήθηκες, πώς έφαγες, με ποιον βγήκες, με ποιον κυκλοφόρησες, ποιος είναι ο άντρας σου, πότε θα χωρίσεις, πότε χώρισες, ποιος είναι ο επόμενος; Ενδιαφέρονταν, αλλά να σου πω κάτι; Ήταν όλα λίγο πιο ευγενικά» είπε, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται σήμερα η προσωπική ζωή των καλλιτεχνών.

Τέλος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δικαστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τον χώρο του θεάτρου, η Έλντα Πανοπούλου απευθύνθηκε στο κοινό, τονίζοντας τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης των δημόσιων τοποθετήσεων των καλλιτεχνών.

«Εγώ έχω να πω μόνο το εξής στο κοινό. Όταν βλέπουμε έναν καλλιτέχνη και τον αγαπούμε, καλό είναι και να τον προσέχουμε όταν δίνει μια συνέντευξη, όταν μιλάει για τον εαυτό του, όταν μιλάει για τους ανθρώπους του, για τους φίλους του. Αν θέλουμε να δούμε, βλέπουμε. Και μέσα στους ηθοποιούς υπάρχουν εξαιρετικά πλάσματα και υπάρχουν και πλάσματα λιγότερο εξαιρετικά και πλάσματα άθλια», κατέληξε

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