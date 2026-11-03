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03.11.2026 13:22

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

03.11.2026 13:22
ekloges-usa

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Οι κάλπες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία εν μέσω δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει την πρώτη πανεθνική ετυμηγορία για την προεδρία Τραμπ, αποκαλύπτοντας εάν οι ψηφοφόροι επιθυμούν να περιορίσουν την εξουσία του Ρεπουμπλικανού προέδρου, παραδίδοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ή εάν είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν το σημερινό πολιτικό status quo, παρά τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

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