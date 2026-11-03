Το τελευταίο τραγούδι της Μπόνι Τάιλερ κυκλοφορεί μέσα στον Νοέμβριο ως χριστουγεννιάτικο single

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Η τελευταία ηχογράφηση της εκλιπούσας τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ θα κυκλοφορήσει αυτόν τον μήνα ως χριστουγεννιάτικο single.

Η Ουαλή τραγουδίστρια που έγραψε τη δική της ιστορία στον χώρο της μουσικής, μεταξύ άλλων, με τα τραγούδια «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out for a Hero», απεβίωσε τον Ιούλιο εξαιτίας ασθένειας. Ήταν 75 ετών.

Το τραγούδι «Love, Light and Peace», το τελευταίο που ηχογράφησε η Μπόνι Τάιλερ -το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Γκέινορ Χόπκινς-, θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου ως χριστουγεννιάτικο single, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, σύζυγος της Τάιλερ επί 50 χρόνια, ανέφερε: «Η Γκέινορ δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. Αγαπούσε το τραγούδι, αγαπούσε τους θαυμαστές της και έδωσε όλη της την καρδιά σε αυτά τα τραγούδια».

Το «Love, Light and Peace» γράφτηκε από την Κρίσι Χάμοντ και τον Τέρι Μπρίτεν, ο οποίος θα ενταχθεί στην Αίθουσα της Δόξας των Στιχουργών (Songwriters Hall of Fame) το 2026.

Την παραγωγή ανέλαβαν ο Μπρίτεν και ο ΜακΚέι, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί αμφότεροι με την Τάιλερ στην αρχή της καριέρας της. Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Μπρίτεν το 1977, όταν εκείνος έπαιξε κιθάρα στο ντεμπούτο άλμπουμ της, «The World Starts Tonight».

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