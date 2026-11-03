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03.11.2026 16:33

Νικόλ Ελευθεριάδου: Η επιστροφή στο πόλο, το νέο ξεκίνημα στη Βουλιαγμένη και ο μεγάλος στόχος του Λος Άντζελες – Όλα όσα αποκάλυψε στο Game On με την Ντορέττα Παπαδημητρίου 

03.11.2026 16:33
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Από τα πρώτα της βήματα στην πισίνα μέχρι την κορυφή του ελληνικού πόλο και την Εθνική ομάδα, η Νικόλ Ελευθεριάδου έχει διαγράψει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, έντονες στιγμές, αλλά και δύσκολες αποφάσεις. Ξεκίνησε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία και στα 13 της ανακάλυψε το πόλο, αναζητώντας περισσότερο ανταγωνισμό και αγωνιστική ένταση. Μόλις στα 17 της έκανε το μεγάλο βήμα για τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο εξελισσόμενη σταδιακά σε μία αθλήτρια που δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη στις κρίσιμες στιγμές.

Η διεθνής Ελληνίδα πολίστρια φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, και μιλά στην Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη διαδρομή της στον πρωταθλητισμό, την πίεση που συνοδεύει τη συνεχή διεκδίκηση της κορυφής και τις αποτυχίες που τη σημάδεψαν. Ξεχωρίζει την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως μία από τις ομορφότερες στιγμές της καριέρας της, ενώ μιλά για την οικονομική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αθλητών, αλλά και για την κριτική που έχει δεχθεί στα social media.

Το βλέμμα της βρίσκεται πλέον και στο Los Angeles και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, έναν στόχο που λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή της. Όταν καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον σύλλογο και την Εθνική, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: Εθνική Ελλάδας, για το ιδιαίτερο συναίσθημα του να αγωνίζεσαι για έναν κοινό στόχο. 

Όλη η συνέντευξη της Νικόλ Ελευθεριάδου στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On: 

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