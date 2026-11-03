«Χωριάτικο»: 25 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ εμπλέκονται στο κύκλωμα – Η χειρόγραφη λίστα του αρχιλογιστή και τα ποσά έως και 60.000 ευρώ

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Στοιχεία που παραπέμπουν σε πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχει εντοπίσει η έρευνα των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στο λογιστικό γραφείο που διατηρούσε ο 86χρονος στην οδό Χέυδεν βρέθηκε χειρόγραφη λίστα με 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Δίπλα από ορισμένα ονόματα αναγράφονται χρηματικά ποσά, από 8.000 έως και 60.000 ευρώ.

Μάλιστα, η λίστα φέρει τίτλο: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ “ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ.».

Η λίστα φέρεται να περιλαμβάνει υπαλλήλους και στελέχη υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στην Αττική, τη Μύκονο, τη Γλυφάδα και τη Λαμία, ενώ γίνεται αναφορά ακόμη και σε ΔΟΥ, η οποία στη σημείωση περιγράφεται ως «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ».

Τα ποσά και οι σημειώσεις

Στην πρώτη θέση της χειρόγραφης κατάστασης φέρεται να βρίσκεται το ονοματεπώνυμο στελέχους του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (3ου ΕΛΚΕ), δίπλα στο οποίο αναγράφεται το ποσό των 60.000 ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναγράφεται το όνομα υψηλόβαθμου στελέχους του 1ου ΕΛΚΕ.

Επιπλέον, δίπλα από δύο πρόσωπα που φέρονται να υπηρετούν στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων αναγράφονται τα ποσά των 8.000 και 50.000 ευρώ. Στη χειρόγραφη σημείωση εμφανίζονται, μάλιστα, οι ενδείξεις «ΖΗΤΗΣΑΝ» και «ΧΑΛΑΣΕ».

Στο μικροσκόπιο και υπηρεσιακά email

Στον ίδιο φάκελο φέρεται να βρέθηκαν και εκτυπωμένα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά μηνύματα στελεχών της ΑΑΔΕ.

Στα συγκεκριμένα email, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατυπώνονται οδηγίες προς πρόσωπο με το όνομα «Μίνα» σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι επικοινωνίες αυτές αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, ώστε να διαπιστωθεί εάν αφορούν παράνομη παρέμβαση σε φορολογικές διαδικασίες και εάν συγκεκριμένα πρόσωπα παρείχαν εξυπηρετήσεις προς επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.

Η χρονική συγκυρία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον χρόνο κατά τον οποίο φέρεται να συντάχθηκε η χειρόγραφη κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σημείωση εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε μετά την ενημέρωση του φερόμενου ως επικεφαλής της οργάνωσης για την αστυνομική έρευνα και τους επικείμενους ελέγχους σε εταιρείες συμφερόντων του.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά και σε πρόσωπο με τα αρχικά Δ.Κ., το οποίο περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του «αφεντικού» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

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