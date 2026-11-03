Συναγερμός στη Σύρο για εκρηκτικό μηχανισμό στο Crown Iris, τους ειδοποίησαν μέσω ασυρμάτου VHF

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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα της Σύρου μετά από ειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στην ύφαλα του πλοίου καθώς και έρευνες από ιδιώτη δύτη. Στο σημείο θα μεταβεί και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Το πλοίο έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τη Χάιφα του Ισραήλ με 940 επιβάτες και 597 άτομα πλήρωμα.

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