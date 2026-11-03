Αδιανόητο περιστατικό με αστυνομικό στο Χαλάνδρι: Έχασε το όπλο του, ασύρματο και χειροβομβίδα κρότου λάμψης – Τα μετέφερε σε σακούλα σούπερ μάρκετ

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Η αδιανόητη απερισκεψία ενός αστυνομικού στο Χαλάνδρι που δεν ξέρει αν πρέπει κανείς να γελάσει ή να ανησυχήσει, έχει προκαλέσει συζήτηση στα σόσιαλ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο αστυνομικός λίγο πριν πάει για υπηρεσία, έχασε τον εξοπλισμό του. Σε αυτόν είχε ένα υποπολυβόλο MP5, μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης καθώς και τον υπηρεσιακό του ασύρματο.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι το πώς τα έχασε. Ο εν λόγω αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πήγαινε στην υπηρεσία του, είχε τον εξοπλισμό μέσα σε… σακούλα σούπερ μάρκετ. Οπως οδηγούσε τη μηχανή του ωστόσο, η σακούλα σκίστηκε, το όπλο, η κρότου λάμψης και ο ασύρματος έπεσαν και δεν το πήρε ποτέ χαμπάρι…

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ο ασύρματος και η χειροβομβίδα, όμως το όπλο παραμένει άφαντο…

Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και για παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης.

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