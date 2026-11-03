ΕΛΑΣ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Επιβεβαιώνει τον Τσίπρα που τον χαρακτήρισε «ανερμάτιστο»

Takeaways by to pontiki AI Η ΕΛΑΣ ασκεί έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πρόσφατες δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντάς τον εκτός πραγματικότητας και ανερμάτιστο.

Σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές πολιτικές επιδότησης ενοικίου πυροδοτούν την ακρίβεια και μεταθέτουν τις ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ΕΛΑΣ διαφωνεί με την άρνηση της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τονίζοντας ότι υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τέτοιες ελαφρύνσεις.

Για το κόστος των καυσίμων, η ΕΛΑΣ επαναφέρει προτάσεις για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η ανακοίνωση καταλήγει εκτιμώντας ότι οι κυβερνητικές πολιτικές οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και καθιστούν αναγκαία μια αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική της χώρας.

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Κριτική εφ’ όλης της ύλης στη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha 989 ασκεί η ΕΛΑΣ, καθώς ο πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα για τους… διαβόητους Ποινικούς Κώδικες.

Απαντώντας στα «πυρά» Μητσοτάκη, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι «η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ραδιοσταθμό είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται. Επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας» προσθέτοντας ότι «αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για το λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του. Τα έχει περιγράψει όλα επαρκώς. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι».

Από εκεί και πέρα, για το στεγαστικό η ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «αφησε ανοικτό το ζήτημα της επιπλέον φορολόγησης των κλειστών ακινήτων ενώ αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει στο στεγαστικό για παράδειγμα επιδοτούν και πυροδοτούν της ακρίβεια πάρα ανακουφίζουν τους πολίτες. Η επιδότηση ενοικίου λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως μηχανισμός παραιτέρω αύξησης της τιμής και αυτό ομολογούν και οι στατιστικές και τα ρεπορτάζ στο χώρο των ακινήτων».

Προσέθεσε, δε, ότι «αντί να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη για τη στέγαση γιατρών, δασκάλων και κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν την βιωσιμότητα της κοινωνίας στην νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές έριξε το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Ας περάσει από το συνέδριο της ΚΕΔΕ να ακούσει ακόμη και από δήμαρχους που εκλέγονται με τη στήριξη της ΝΔ για τα οικονομικά των δήμων και για τη δυσκολία που έχουν να ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργείες των ΟΤΑ».

Για το ζήτημα της ακρίβειας, η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι «μάθαμε επίσης ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα προκύψει “τρύπα στα δημόσια οικονομικά”. Η ΝΔ ξέρει καλά από τρύπες στα δημόσια οικονομικά που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, όμως είναι σαφές από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παράγει υπερπλεονάσματα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτές οι ελαφρύνσεις. Ας ξαναδούν τα στοιχεία της απόδοσης των φόρων και του ΦΠΑ».

Ειδικά για τα καύσιμα, επισημαίνεται ότι «αντίστοιχο επιχείρημα χρησιμοποιεί για την υπερφορολόγηση των καυσίμων που μας φέρνει να πληρώνουμε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμου και ΦΠΑ παραπάνω από την τιμή του καυσίμου. Ας δουν ξανά τις τέσσερις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και την αντλία, θέτοντας ως στόχο πλαφόν στα 1,40 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

• Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων: Όχι μόνο στα πρατήρια λιανικής, αλλά και στην παραγωγή/διύλιση.

• Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων:

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό: Στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Από τις 4 προτάσεις οι δύο έχουν δημοσιονομικό κόστος και οι δυο όχι».

Τέλος, η ΕΛΑΣ ισχυρίζεται ότι ο πρωθυπουργός «σαν να ζει σε γυάλινο κόσμο έξω από τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολιτικές της κυβέρνησης επιδεινώνουν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και δεν βρίσκει λύσεις για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας που όλο και συμπιέζονται. Η χώρα και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής».

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