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Τι πρόβλημα έχετε; Είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κάτω από ένα βίντεο του Netflix στο X, στο οποίο δύο γυναίκες φιλιούνται.

Με αυτές τις λίγες λέξεις, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου έδωσε στο «The Hunting Wives» αυτό που κάθε σειρά θα ήθελε την ημέρα της πρεμιέρας της: έναν ακόμη λόγο να μιλούν όλοι γι’ αυτήν.

Το απόσπασμα, διάρκειας μόλις 16 δευτερολέπτων, δείχνει τη Μάλιν Άκερμαν και την Μπρίτανι Σνόου, στους ρόλους της Μάργκο και της Σόφι, να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί.

Το Netflix το δημοσίευσε με τη λεζάντα «this thanksgiving plate», ένα λογοπαίγνιο με το γιορτινό τραπέζι. Όταν ο Τραμπ Τζούνιορ απάντησε δημόσια, η συζήτηση πέρασε από το X στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Fox News.

Η δεύτερη σεζόν του «The Hunting Wives», που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης του Netflix σε λιγότερο από 24 ώρες.

«Περίμενε να δεις την τρίτη σεζόν»

Η πιο άμεση απάντηση ήρθε από τον Μπράντον Ζακ, έναν από τους σεναριογράφους της σειράς. Ανέβασε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με το σχόλιο του Τραμπ Τζούνιορ και έγραψε: «Περίμενε να δεις την τρίτη σεζόν». Η δημιουργός της σειράς, Ρεμπέκα Κάτερ, είχε ήδη δώσει μια ιδέα για τη συνέχεια όταν το Netflix ανακοίνωσε την ανανέωσή της τον Οκτώβριο. «Δεθείτε, γιατί η τρίτη σεζόν θα είναι ακόμη πιο σκανδαλώδης και ανατρεπτική», είχε δηλώσει.

Το «φαινόμενο Στρέιζαντ» και η πρεμιέρα της σειράς

Το «The Hunting Wives», βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μέι Κομπ, ακολουθεί τη Σόφι καθώς αφήνει τη Βοστώνη για μια πόλη του ανατολικού Τέξας. Εκεί γνωρίζει τη Μάργκο, σύζυγο ενός μεγιστάνα του πετρελαίου που διεκδικεί τη θέση του κυβερνήτη. Όσο οι δύο γυναίκες έρχονται πιο κοντά, η Σόφι μπλέκεται όλο και περισσότερο σε μια ιστορία όπου οι πολιτικές φιλοδοξίες, το πάθος και ένας φόνος συνδέονται.

Το «Deadline» παρομοιάζει τη δημοσιότητα που πήρε η σειρά με το «φαινόμενο Στρέιζαντ». Ο όρος ανάγεται στο 2003, όταν η Μπάρμπρα Στρέιζαντ προσέφυγε δικαστικά για μια φωτογραφία του σπιτιού της στο Μαλιμπού. Ως τότε, ελάχιστοι την είχαν προσέξει. Η δικαστική διαμάχη ήταν εκείνη που έκανε τη φωτογραφία ευρέως γνωστή. Στην περίπτωση του «The Hunting Wives», αρκούσε μια οργισμένη απάντηση: ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν τη σειρά έμαθαν για το φιλί της Μάργκο και της Σόφι, ακριβώς τη στιγμή που η δεύτερη σεζόν έφτανε στο Netflix.

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