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Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης παραίτησης: κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί η απόφαση του υφΥΠΕΣ Βαγγέλη Λιάκου να παραιτηθεί, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αποκαλύψεων, δυσφορίας και πιέσεων.

Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε ότι «μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα. Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική. Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Ο Βαγγέλης Λιάκος πέρασε στις 10 το πρωί του Σαββάτου την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως «η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης».

Η …οικογενειακή ευθύνη και το βαρύ κλίμα

Ωστόσο, φαίνεται ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν αβίαστη ή εν πάση περιπτώσει… άνετη: αντιθέτως, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι οι επιχειρήσεις των αδελφών του Β. Λιάκου λάμβαναν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους – τουλάχιστον ένας εξ αυτών και στην εκλογική του περιφέρεια – η κυβέρνηση βρέθηκε σε δίλημμα: από τη μία πλευρά, η υπόθεση ήταν όντως προβληματική, αλλά, από την άλλη, η αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφΥΠΑΝ ήταν πολύ νωπή για να υπάρξει και νέα παραίτηση μέλους της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε η «γραμμή» ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, από τη στιγμή που ο Β. Λιάκος δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αδελφών του, ενώ ο ίδιος κατέθεσε αγωγή και μήνυση σε βάρος του εκδότη Πέτρου Κουσουλού και δύο δημοσιογράφων για τα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν τις απευθείας συμβάσεις των δύο αδελφών του βουλευτή.

Παρά ταύτα, το κλίμα στην κυβέρνηση και ιδίως στην Κ.Ο. της ΝΔ γινόταν σχεδόν καθημερινά όλο και πιο βαρύ για τον Β. Λιάκο: είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγγελος Συρίγος είπε πολύ απλά ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί σε ανάλογη περίπτωση ενώ εντύπωση προκάλεσε και αποστροφή του λόγου του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μιλώντας σε συνέδριο για τις χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι άλλο ένας Δήμος να δίνει μία απευθείας ανάθεση και άλλο ένας Δήμος να δίνει επαναλαμβανόμενη απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία για ένα αντικείμενο το οποίο, προφανώς, είναι μεγαλύτερο από το εύρος και το όριο της απευθείας ανάθεσης. Αυτό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας το δείξει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα». Η φράση αυτή θεωρήθηκε ως «μήνυμα» προς τον υφΥΠΕΣ.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατέστησε σαφές ότι ο Β. Λιάκος δεν επρόκειτο να αναλάβει την αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρότι αυτό ήταν το χαρτοφυλάκιό του, κάτι που επιβεβαίωσε εμμέσως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Έτσι, ο Β. Λιάκος έμενε υφΥΠΕΣ… άνευ χαρτοφυλακίου, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κι άλλες αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αδελφών του. Σημειωτέον, δε, ότι άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η «υπόθεση Λιάκου» ανακινήθηκε από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, καθώς θεωρήθηκε από κάποιους ότι η υπουργοποίησή του του έδινε αβαντάζ ενόψει εκλογών…

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