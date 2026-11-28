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Η δικογραφία για τα «σπιτάκια» αποκαλύπτει το εύρος της έρευνας για τις προμήθειες, τις υπερκοστολογήσεις και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση με τα περίφημα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αποκτά πλέον πολύ σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συγκεντρώσει ένα εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι προμήθειες εξοπλισμού ανακύκλωσης σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις, διαδικασίες ανάθεσης που ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους και πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανακύκλωσης.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η ποινική δικογραφία δεν περιορίζεται στις τιμές αγοράς των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Εξετάζει συνολικά έναν μηχανισμό στον οποίο εμπλέκονται επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, στελέχη οργανισμών και πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για κατηγορίες, στοιχεία και διαπιστώσεις της εισαγγελικής έρευνας, όχι για τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι και οι πέντε κατηγορίες

Στην ποινική δίωξη της 27ης Νοεμβρίου 2026 περιλαμβάνονται τέσσερα πρόσωπα: ο Παναγιώτης Μούργος, ο Απόστολος Μούργος, ο Παύλος Ραβάνης και ο Ιωάννης Κουρτάκης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορούμενο, αδικήματα που αφορούν συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ηθική αυτουργία σε απάτη.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ γίνεται αναφορά σε ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί νομικό όριο για τη βαρύτερη ποινική αντιμετώπιση συγκεκριμένων πράξεων και όχι αποτίμηση της συνολικής υπόθεσης.

Οι κατηγορίες συνδέονται με τις προμήθειες των πολυκέντρων ανακύκλωσης, αλλά και με ευρύτερες οικονομικές συναλλαγές, τις οποίες οι εισαγγελικές αρχές επιχειρούν να συσχετίσουν.

Οι συμβάσεις εκατομμυρίων και οι επίμαχες προμήθειες

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από καταγγελίες για τη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης και ειδικότερα για τις συμβάσεις που αφορούσαν την εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Σημαντικό μέρος της ερευνας, όπως λέγεται, αφορά τη χρηματοδότηση προμηθειών μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), καθώς και μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στις συμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται προμήθειες του ΕΔΣΝΑ, του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του ΕΣΔΑΚ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύμβαση για 90 πολυκέντρα ανακύκλωσης στην Αττική, με προϋπολογισμό 33,48 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στη δικογραφία περιγράφονται επίσης η προμήθεια επιπλέον 40 πολυκέντρων και οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Για την Πελοπόννησο εξετάζεται σύμβαση που αφορούσε 58 πολυκέντρα, ενώ στην Κρήτη αναφέρονται προμήθειες για 60 πολυκέντρα ανακύκλωσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» χρηματοδότησε την προμήθεια γωνιών ανακύκλωσης σε δήμους, με συνολικό προϋπολογισμό του σχετικού άξονα που έφθανε τα 220 εκατ. ευρώ.

Η εισαγγελία εξετάζει εάν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι των διαγωνισμών περιόρισαν τον ανταγωνισμό, ευνοώντας συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Οι υπερκοστολογήσεις και η διαφορά στις τιμές

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία αφορά τις τιμές των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Στην εισαγγελική αναφορά παρατίθενται συγκριτικά δεδομένα για το κόστος αντίστοιχου εξοπλισμού. Γίνεται λόγος για τιμές που κυμαίνονταν περίπου από 66.000 έως 97.000 ευρώ ανά πολυκέντρο, ενώ στις επίμαχες προμήθειες οι τιμές εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερες.

Αναφέρεται επίσης σε εξοπλισμό που είχε αποτιμηθεί στο παρελθόν περίπου στις 30.000 ευρώ, στοιχείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εξέλιξης των τιμών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο κατά πόσο τα συγκεκριμένα μηχανήματα ανταποκρίνονταν πράγματι στις ανάγκες της ανακύκλωσης συσκευασιών και στους στόχους των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, η δυνατότητα συλλογής διαφορετικών υλικών και η συμβατότητά τους με το σύστημα της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού.

Οι προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη συνολική εικόνα της υπόθεσης είναι ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισημάνσεις και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες είχαν θέσει ζητήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, τη συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και την αποτελεσματικότητα των πολυκέντρων.

Στα έγγραφα που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνονται επισημάνσεις για τον περιορισμένο αριθμό αποβλήτων που μπορούσαν να συλλέξουν συγκεκριμένα συστήματα, αλλά και για το υπερβολικό κόστος του εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά σε εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε τιμές 30.000 έως 70.000 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερες από τις επίμαχες προμήθειες.

Οι προειδοποιήσεις αυτές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο, καθώς εγείρουν το ερώτημα γιατί συνεχίστηκαν οι διαδικασίες χρηματοδότησης και προμήθειας παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί.

Η διαδρομή του χρήματος και οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αφορά την ανάλυση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων.

Οι εισαγγελικές αρχές εξέτασαν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με την ανακύκλωση, καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. εμφάνισε κατά την εξεταζόμενη περίοδο έσοδα περίπου 74,76 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές συναλλαγές καταγράφονται με την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Παράλληλα, η ΤΕΧΑΝ εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πληρωμές προς την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, αλλά και προς επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Ιωάννη Κουρτάκη.

Καταγράφονται συναλλαγές με εταιρείες του χώρου των εκδόσεων και της επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων οι Παραπολιτικά Εκδόσεις, Παραπολιτικά FM και άλλες συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τη φύση αυτών των συναλλαγών, τη μεταξύ τους οικονομική σχέση και κατά πόσο συνδέονται με τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από τις επίμαχες δραστηριότητες.

Η ύπαρξη εμπορικών συναλλαγών δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο η διερεύνησή τους αποτελεί βασικό μέρος της υπόθεσης.

Ο ρόλος των φορέων ανακύκλωσης και οι ευθύνες

Η ερευνα αναδεικνύει και μια δεύτερη διάσταση: τη λειτουργία των αρμόδιων φορέων εποπτείας και διαχείρισης της ανακύκλωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αποφάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), οι διαδικασίες έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και οι σχέσεις μεταξύ δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένες διοικητικές αποφάσεις και παραλείψεις επέτρεψαν τη λειτουργία ενός συστήματος που, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα ελεγκτικά ευρήματα, παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα, καταγράφονται αναφορές σε παλαιότερες καταγγελίες, δημοσιεύματα και αντιπαραθέσεις γύρω από τη λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης.

Το ενδιαφέρον, συνεπώς, δεν περιορίζεται στις ενέργειες των τεσσάρων κατηγορουμένων. Επεκτείνεται στο πώς λειτούργησαν οι μηχανισμοί ελέγχου, ποιοι ενέκριναν τις χρηματοδοτήσεις και γιατί δεν αποτράπηκαν εγκαίρως οι ενδεχόμενες παρατυπίες.

Μια υπόθεση με πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις

Η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο οικονομικής ζημίας από συγκεκριμένες συμβάσεις.

Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν δημόσιοι φορείς σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαφάνεια στις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχειρεί πλέον να αποσαφηνίσει εάν πίσω από τις ακριβές προμήθειες υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.

Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορούμενοι διατηρούν πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.

Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη, οι επανειλημμένες ευρωπαϊκές επισημάνσεις και οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις που καταγράφονται καθιστούν την υπόθεση μία από τις σοβαρότερες έρευνες για τη διαχείριση κονδυλίων στον τομέα της ανακύκλωσης.

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