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Ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε ανοιχτά των ακτών του Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δύο φορτηγά πλοία εμφανίστηκαν να… αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral, τα πλοία εμφανίζονται να επιπλέουν ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το νερό, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη και εντυπωσιακή εικόνα.

Δείτε βίντεο:

Viral footage filmed off the coast of Ajman, United Arab Emirates, captures a cargo vessel appearing to float above the water due to a superior mirage, where temperature differences bend light in the atmosphere. pic.twitter.com/COUOUp4Fri — ABC News (@ABC) November 27, 2026

Παρά το γεγονός ότι τα πλοία φαίνονται σαν να πετούν, πίσω από το θέαμα κρύβεται ένα φυσικό οπτικό φαινόμενο γνωστό ως Φάτα Μοργκάνα ή ανώτερος αντικατοπτρισμός (superior mirage).

Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση, η οποία σημειώνεται όταν ένα στρώμα θερμού αέρα βρίσκεται πάνω από ένα ψυχρότερο. Έτσι, οι διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλούν διάθλαση των ακτίνων του φωτός, με αποτέλεσμα τα μακρινά αντικείμενα να εμφανίζονται ψηλότερα από την πραγματική τους θέση.

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