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Ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε ανοιχτά των ακτών του Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δύο φορτηγά πλοία εμφανίστηκαν να… αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Σε βίντεο που έχει γίνει viral, τα πλοία εμφανίζονται να επιπλέουν ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το νερό, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη και εντυπωσιακή εικόνα.
Δείτε βίντεο:
Παρά το γεγονός ότι τα πλοία φαίνονται σαν να πετούν, πίσω από το θέαμα κρύβεται ένα φυσικό οπτικό φαινόμενο γνωστό ως Φάτα Μοργκάνα ή ανώτερος αντικατοπτρισμός (superior mirage).
Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση, η οποία σημειώνεται όταν ένα στρώμα θερμού αέρα βρίσκεται πάνω από ένα ψυχρότερο. Έτσι, οι διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλούν διάθλαση των ακτίνων του φωτός, με αποτέλεσμα τα μακρινά αντικείμενα να εμφανίζονται ψηλότερα από την πραγματική τους θέση.
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