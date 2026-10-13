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13.10.2026 14:35

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο προμηθευτής της 20χρονης που πέθανε από MDMA

13.10.2026 14:35
xeiropedes

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (13/10) ένας 22χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προμηθεύσει ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που είχε εκδώσει ο ανακριτής, έπειτα από έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Τον εντόπισαν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τον 22χρονο σε κατοικία συγγενικού του προσώπου.

Κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν ποσότητες της ναρκωτικής ουσίας MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Για τον θάνατο της 20χρονης έχει ήδη συλληφθεί και ο φίλος της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της το βράδυ που έχασε τη ζωή της.

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