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13.10.2026 14:02

Το στεγαστικό βγάζει τους φοιτητές στους δρόμους – Ακολουθούν κι άλλες κινητοποιήσεις

13.10.2026 14:02
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Το στεγαστικό πρόβλημα, η ακρίβεια και η αυξανόμενη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά φέρνουν στο προσκήνιο νέες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, με φοιτητές, συλλόγους, φορείς και άλλες κοινωνικές ομάδες να προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη και οι επιπτώσεις που έχουν οι οικονομικές συνθήκες στην εκπαίδευση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ, με τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης για την στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς, ενώ αναμένεται άμεσα να ανακοινωθούν και οι επόμενες κινήσεις που θα περιλαμβάνουν κινητοποιήσεις και μάλιστα άμεσα, καθώς τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος, δεν δείχνουν πως μπορούν να δώσουν λύσεις στο αδιέξοδο που βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Στους δρόμους σήμερα οι φοιτητές

Παράλληλα, οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα στις 18:00 έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Σύνταγμα, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη δυσκολία εξασφάλισης φοιτητικής στέγης.

Όπως επισημαίνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι οικονομικές δυσκολίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε αδυναμία εγγραφής σε πανεπιστημιακές σχολές, περιορισμό της παρουσίας στα μαθήματα ή εγκατάλειψη των σπουδών.

Στις βασικές διεκδικήσεις περιλαμβάνονται η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων, η δημιουργία και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, καθώς και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Ωστόσο δεν είναι βέβαιο -λόγω κακοκαιρίας- πόσο μεγάλη θα είναι η σημερινή ανταπόκριση.

Να σημειωθεί πως σε απεργιακές κινητοποιήσεις βγαίνουν και οι εκπαιδευτικοί στις 21 Οκτωβρίου, ενώ σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός για περαιτέρω ενέργειες το επόμενο διάστημα.

Επίσης, η ΑΔΕΔΥ έχει προαναγγείλει 24ωρη απεργία για τον Νοέμβριο με αφορμή και την στεγαστική κρίση, μαζί με τα αιτήματα για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο

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