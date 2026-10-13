Έσβησε η πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

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Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 12:00 σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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