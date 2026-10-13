Μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο – Αναφορές για εκρήξεις (video)

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις στο σημείο.

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