Μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο – Αναφορές για εκρήξεις (video)

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών.
Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις στο σημείο.
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