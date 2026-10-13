Παγκράτι: Πώς σημειώθηκε το τροχαίο με θύμα τον 35χρονο μοτοσικλετιστή – Σοκάρει το βίντεο της σύγκρουσης

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Θανατηφορο τροχαίο, με θύμα έναν 35χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στο Παγκράτι.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3, όταν η μηχανή με αναβάτη τον 35χρονο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Φρύνωνος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Τροχαίας και τα έως τώρα ευρήματα της προανάκρισης, ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα, η οποία, ωστόσο, δεν χαρακτηρίζεται υπερβολική.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 35χρονος μοτοσικλετιστής να παραβίασε τον παλλόμενο σηματοδότη και να διέσχισε τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει για να ελέγξει τον δρόμο.

Μάλιστα, η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να είναι σοκαριστικό.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη συνέχεια σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ενώ έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η προανάκριση του αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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