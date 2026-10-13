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13.10.2026 08:51

Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι: Το σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση της μηχανής με ΙΧ – Νεκρός 35χρονος αναβάτης

13.10.2026 08:51
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Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η μηχανή με αναβάτη τον 35χρονο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι αν κάποιος από τους δύο εμπλεκόμενους παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε με τη μηχανή του 35χρονου, οδηγούσε ένας 52χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο 52χρονος αρχικά συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Μετά τη σύγκρουση, τόσο η μηχανή όσο και το ΙΧ έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στα οποία προκάλεσαν υλικές ζημιές.

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Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

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