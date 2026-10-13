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13.10.2026 14:24

Δίκη για Τέμπη: «Ηταν σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του», κατέθεσε η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη

13.10.2026 14:24
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Συγκλονιστική ήταν στη σημερινή διαδικασία της δίκης για τα Τέμπη η κατάθεση της Παναγιώτας Καλατζή, μητέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κώμα.

«Η πρόγνωση είναι πάρα πολύ φτωχή. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούν να το ξέρουν πως θα εξελιχθεί. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού. Πλέον το νοσοκομείο είναι το σπίτι μας», ανέφερε.

«Ήταν η έκρηξη που διέλυσε το κεφάλι του»

Η μητέρα του Γεράσιμου μετέφερε στο δικαστήριο όσα της είπαν οι γιατροί για το τραύμα του γιου της στο κεφάλι.

«Οι γιατροί μας είπαν ότι ήταν σα να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Ήταν η έκρηξη, αυτό που διέλυσε το κεφάλι του», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, έδειξε στους δικαστές μια φωτογραφία του Γεράσιμου, λέγοντας: «Σε αυτή την φωτογραφία ταυτίζεται η ψυχή του. Ένα καλό, ευγενέστατο παιδί. Ήταν ένα υγιέστατο κύτταρο της κοινωνίας».

«Πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας;»

Η Παναγιώτα Καλατζή αναφέρθηκε και στους υπευθύνους του δυστυχήματος, ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης.

«Μέσα σε όλα αυτά έχω μια απορία. Πως ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Πως συνεχίζουν την καθημερινότητά τους; Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή την ζωή τους με την δική μας καθημερινότητα», είπε.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα» – Τι κατέθεσαν άλλοι συγγενείς θυμάτων

Ακολούθησε η κατάθεση του Γεώργιου Κωττά, αδελφού του Βασίλειου Κωττά, ο οποίος χαρακτήρισε τη σιδηροδρομική τραγωδία έγκλημα και όχι ατύχημα, επισημαίνοντας την απουσία φωτοσήμανσης από τον σιδηρόδρομο.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο πατέρας και ο αδελφός της Σοφίας Ταχμαζίδου.

«Κυρία πρόεδρε για εμάς, εσείς τώρα είστε οι Θεοί. Έχουμε την ζωή μας στα χέρια σας», ανέφερε ο πατέρας της Σοφίας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται.

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