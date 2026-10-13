Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο νεαρός που έδωσε MDMA στην 20χρονη στη Θεσσαλονίκη 

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, μετά από χρήση MDMA που έκαναν, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης.

Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών (για ιδία χρήση), σε βαθμό πλημμελήματος.

Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε με τη δική της πρωτοβουλία τη ναρκωτική ουσία χωρίς ο ίδιος να φέρει ευθύνη ως προς το τραγικό αποτέλεσμα.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε τον 20χρονο κατηγορούμενο με τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία κατά τη διάρκεια της διασκέδασής του με την φίλη του.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για το κακούργημα της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.

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