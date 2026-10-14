Χανιά: Αρχίζει η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – Οι 173 δότριες, οι 1.226 λήπτες ωαρίων και οι 529 καταγγελίες απάτης

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Τρία χρόνια μετά την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε την υπόθεση της ιδιωτικής μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, αρχίζει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης η δίκη 33 κατηγορουμένων.

Το παραπεμπτικό βούλευμα περιγράφει μια υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις, καταγγελίες για εκμετάλλευση γυναικών, παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού, εικονικές ιατρικές πράξεις και χρηματικές συναλλαγές για παρένθετη μητρότητα και υιοθεσίες. Οι αρχές έχουν εκτιμήσει ότι το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης ξεπερνά τα 42 εκατομμύρια ευρώ!

Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, απάτη, παράνομη μεσολάβηση σε υιοθεσίες ανηλίκων, παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δίκη θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ποσειδών» του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων, συνηγόρων και μαρτύρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για 173 δότριες ωαρίων, 1.226 λήπτες γενετικού υλικού και 529 περιπτώσεις εξαπάτησης 274 γυναικών.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν πληροφορίες για την δράση οργανωμένου κυκλώματος έφτασαν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Οι αναφορές αφορούσαν πιθανές παράνομες υιοθεσίες βρεφών και εκμετάλλευση γυναικών μέσω διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κεντρικό ρόλο στην φερόμενη οργάνωση αποδιδόταν σε γυναικολόγο και στενή συνεργάτιδά του, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών και διαμεσολαβητών.

Οι αρχές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονταν γυναίκες με οικονομικές δυσκολίες για να συμμετάσχουν σε προγράμματα δωρεάς ωαρίων ή παρένθετης μητρότητας. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, γυναίκες από τη Βουλγαρία και τη Γεωργία, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως διαμεσολαβήτριες. Παράλληλα, διερευνήθηκαν καταγγελίες για προσέγγιση εγκύων με σκοπό την παράδοση των παιδιών τους προς υιοθεσία.

Η πολύμηνη έρευνα κορυφώθηκε τον Αύγουστο του 2023, με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά. Ακολούθησαν συλλήψεις και τέσσερις από τους αρχικά εμπλεκομένους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι έρευνες επεκτάθηκαν στα ιατρικά αρχεία, στις οικονομικές συναλλαγές, σε συμβολαιογραφικά έγγραφα και σε κατοικίες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία παρένθετων μητέρων.

Τα πρώτα ευρήματα περιλάμβαναν 71 γυναίκες καταγεγραμμένες ως δότριες ωαρίων, 98 γυναίκες που φέρονταν να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης μέσω παρένθετης μητρότητας, 13 περιπτώσεις μη σύννομης παρένθετης μητρότητας και τέσσερις περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών, τετελεσμένων ή σε απόπειρα. Παράλληλα, είχαν εντοπιστεί περίπου 400 περιπτώσεις φερόμενης εξαπάτησης ασθενών μέσω εικονικών εξωσωματικών γονιμοποιήσεων.

Για την περίοδο 2018-2023, η έρευνα ταυτοποίησε τουλάχιστον 173 δότριες, οι οποίες φέρονται να υποβλήθηκαν συνολικά σε 333 ωοληψίες. Το γενετικό τους υλικό καταγράφεται ότι διατέθηκε σε τουλάχιστον 1.226 λήπτες, ενώ μόλις 63 από τις γυναίκες εμφανίζονταν στο Εθνικό Μητρώο Δοτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε γυναίκα, σήμερα 26 ετών, η οποία φέρεται να υποβλήθηκε σε 12 ωοληψίες, με το γενετικό της υλικό να διατίθεται σε 63 διαφορετικούς λήπτες. Σε άλλες περιπτώσεις, το υλικό μίας δότριας εμφανίζεται να έχει χρησιμοποιηθεί 31 ή 40 φορές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, διερευνώνται περιπτώσεις στις οποίες ωάρια γυναικών που είχαν προσέλθει στην κλινική για δική τους θεραπεία φέρονται να διατέθηκαν σε τρίτους. Αντίστοιχες καταγγελίες αφορούν σπέρμα ανδρών που είχαν προσφέρει το γενετικό τους υλικό για τη δική τους προσπάθεια τεκνοποίησης.

Στο ίδιο σκέλος περιλαμβάνονται 75 περιπτώσεις φερόμενης παράνομης διακίνησης ωαρίων και σπέρματος, με 11 παθόντες. Στο βούλευμα αναφέρονται επίσης περιστατικά στα οποία γενετικό υλικό της ίδιας γυναίκας και του ίδιου άνδρα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εμβρύων που διατέθηκαν σε δύο διαφορετικά ζευγάρια.

Στρατολογούσαν γυναίκες με οικονομικά προβλήματα

Το οικονομικό όφελος των κατηγορούμενων από τη διάθεση ωαρίων εκτιμάται μεταξύ 1,6 και 8,5 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό γιατί σύμφωνα με την έρευνα οι χρεώσεις για κάθε ιατρική πράξη κυμαίνονταν από 1300 έως και 7000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια κατέβαλλαν συνήθως από 70.000 έως 100.000 ευρώ για προγράμματα παρένθετης μητρότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό έφτανε τις 120.000 ευρώ. Οι γυναίκες που αναλάμβαναν την κυοφορία φέρονται να λάμβαναν σημαντικά μικρότερες αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονταν τμηματικά, με πρόσθετη αποζημίωση μετά τη γέννηση.

Στα Χανιά εντοπίστηκαν τουλάχιστον 14 κατοικίες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία παρένθετων μητέρων. Το κατηγορητήριο περιγράφει πρακτικές στρατολόγησης γυναικών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη καταγγελίες για εικονικά σύμφωνα συμβίωσης και γάμους, προκειμένου ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό να εμφανίζονται ότι πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Σε μία περίπτωση, γυναίκα φέρεται να δέχθηκε πρόταση να συνάψει εικονικό σύμφωνο συμβίωσης με άνδρα από την Ιταλία έναντι 8.000 ευρώ. Αντίστοιχη περίπτωση αναφέρεται για ενδιαφερόμενο από τη Νορβηγία.

Στη δικογραφία αναφέρονται επίσης γυναίκες που φέρονται να υποβλήθηκαν σε νάρκωση για ωοληψία χωρίς να ακολουθήσει η συμφωνημένη διαδικασία, καθώς και καταγγελίες για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής χωρίς να είναι αναγκαία και για χρήση γενετικού υλικού χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση.

Ο βασικός εμπλεκόμενος γυναικολόγος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει ισχυριστεί ότι ενήργησε με στόχο να βοηθήσει άτεκνα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά.

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