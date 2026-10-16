Πέθανε ο «καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

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Έφυγε από τη ζωή, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο σε ηλικία 90 ετών, ο «καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης.

Ο Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και προέρχεται από μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές οικογένειες της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής. Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, με καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, που καταγόταν από το Γεράνι Ρεθύμνου.

Τα αδέλφια του ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Παύλος Βαρδινογιάννης, ασχολήθηκε με την πολιτική, διατελώντας βουλευτής Ρεθύμνου και υπουργός στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Νίκος και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης υπηρέτησαν ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, προτού στραφούν στις επιχειρήσεις και αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον Όμιλο Βαρδινογιάννη.Ο Θεόδωρος και ο Σήφης δραστηριοποιήθηκαν στη ναυτιλία (ο Θόδωρος και με την τηλεόραση ιδρύοντας το Star Channel) ενώ η αδελφή τους, Ελένη, παντρεύτηκε τον πολιτικό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο ίδιος ο Γιώργος Βαρδινογιάννης επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της εμπορικής ναυτιλίας, σπουδάζοντας στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον, στην Αγγλία. Η πορεία του στη θάλασσα συνδέθηκε με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός.

Σύμφωνα με τη σχετική αφήγηση, το απέκτησε όταν, με μια τολμηρή επιχείρηση, κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, παρά την καταδίωξή του από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Η δραστηριότητά του στον ναυτιλιακό χώρο υπήρξε σημαντική, καθώς διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στον κλάδο.

Ο Παναθηναϊκός

Η πιο αναγνωρίσιμη δημόσια παρουσία του συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Στις 17 Ιουλίου 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου.

Παρέμεινε στη θέση αυτή για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, η ομάδα έφτασε δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, της διοργάνωσης που εξελίχθηκε στο σημερινό Champions League.

Τη σεζόν 1984-1985 αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ενώ τη σεζόν 1995-1996 σταμάτησε απέναντι στον Άγιαξ.

Από τον Παναθηναϊκό της εποχής του πέρασαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές και προπονητές, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ και Κριστόφ Βαζέχα.

Η σχέση του με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού χαρακτηρίστηκε από έντονες εναλλαγές, με περιόδους αποθέωσης αλλά και σφοδρής κριτικής, καθώς η παρουσία του στον σύλλογο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το όνομά του να παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως αυτή του Παναθηναϊκού και την επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

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